Гадание на картах, песни и импровизация на сцене: как прошла премьера мюзикла "Жил пес Сирко"

В четверг, 18 декабря, в Украинском доме в Киеве состоялась презентация и допремьерный показ рождественского мюзикла "Жил пес Сирко" от MEGOGO. Гости мероприятия первыми увидели праздничную ленту, созданную специально для стриминговой платформы.

Мюзикл "Жил пес Сирко" – семейная комедия по мотивам украинской народной сказки, которая сочетает современную музыку, юмор и традиционные рождественские мотивы. Онлайн-премьера ленты на MEGOGO запланирована на 24 декабря. Как прошел допремьерный показ, рассказывает 24 Канал.

Как украинская сказка превратилась в стриминговый мюзикл?

Презентация и допремьерный показ мюзикла "Жил пес Сирко" прошли в Украинском доме в атмосфере рождественского праздника. Гостям показали полную версию мюзикла, а также представили творческую команду проекта. На презентации были показаны элементы реквизита со съемок. Также гостей развлекали народными песнями певица Юлия Юрина со своей группой "Гвара". А все желающие могли еще и пророчество от гадалки получить, во время гадания на картах.

Мюзикл "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO



Мюзикл "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO



Мюзикл "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO



Мюзикл "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO

Во время презентации команда проекта рассказала, как идея рождественского мюзикла вызревала внутри платформы. По словам продюсера и СМО MEGOGO Валерии Толочиной, в комментарии для сайта 24 Канал, компания несколько лет подряд экспериментировала с праздничным контентом – от концертов до специальных шоу, и мюзикл стал логическим следующим шагом.

Режиссером мюзикла выступил Василий Байдак, для которого "Жил пес Сирко" стал полнометражным режиссерским дебютом. Сценарий он написал в соавторстве с Юрой Карагодиным. Именно Байдак предложил адаптировать известную украинскую сказку к формату современного музыкального фильма и пришел в проект с уже сформированным видением каста, музыки и визуального стиля.

Вася пришел к нам с очень четкой идеей – это был не просто замысел, а почти готовый проект с пониманием, как все должно выглядеть. Мы сразу поняли, что хотим это делать,

– отметила Валерия Толочина.

По сюжету мюзикла семья случайно попадает в водоворот рождественских приключений вместе с псом Сирко и "волчьей компанией". История сочетает добро, хитрости и юмор, адаптируя классические мотивы к современному ритму и подачи.

Съемки мюзикла проходили в Киеве на территории музея "Мамаева Слобода". Именно эта локация, по словам авторов, помогла создать ощущение настоящего украинского Рождества. Для фильма строили отдельные декорации, в частности будку Сирко, плетни и праздничные столы, а зимнюю атмосферу усиливали искусственным снегом и световыми эффектами.

Кадр из "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO

Для мюзикла было создано несколько оригинальных композиций, а также переосмыслены известные песни. Одной из ключевых стала песня "Это не сон", которую специально для проекта записали POSITIFF и Юлия Юрина.

Юрия Юрина также приняла участие в мюзикле как исполнительница и появляется в нескольких сценах ленты. Во время презентации певица рассказала, что согласилась на участие в проекте без колебаний.

Меня пригласили Вася Байдак и я сразу согласилась, потому что я очень люблю мюзиклы. Для меня это был кайф – и как для артистки, и как для зрительницы,

– рассказала Юрина.

Юлия Юрина / Фото Артур Зайонц

Она также отметила важность народных мотивов в мюзикле. Именно в "Жил пес Сирко" состоялась первая премьера фольклорного коллектива "Гвара", который Юлия Юрина создала вместе со своими учениками.

Когда зашла речь о народных песнях, для меня это стало принципиальным моментом. "Гвара" только появилась, и этот мюзикл стал для нас первой большой премьерой,

– отметила певица.

По ее словам, атмосфера на съемочной площадке была максимально легкой и теплой. "Было много пения, танцев, шуток и очень живой энергии. У меня остались только приятные воспоминания", – добавила Юрина.

Мюзикл "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO

Финальным музыкальным номером мюзикла стала песня "Я с позитивом", которая в фильме звучит в новой аранжировке и суммирует общее настроение рождественской истории.

В съемках приняли участие более 50 актеров, музыкантов и публичных персон. Среди них – Алексей Завгородний (POSITIFF), Марк Куцевалов, Екатерина Павленко (Monokate), Юрий Ткач, Виталий Козловский, Олег Скрипка, Юля Юрина, ансамбль "Ґвара", Даниэла Заюшкина (VIVIENNE MORT), а также группы Badstreet Boys и "Вхід У Змінному Взутті". Закадровый голос в ленте принадлежит Николаю Луценко.

Работа над проектом длилась чуть больше полугода. Валерия Толочина рассказала также о сложностях подбора актеров:

По касту, большинство ролей мы закрывали через собственный кастинг. В то же время были артисты со сложными графиками – гастроли, другие съемки. Но для нас это скорее позитивный сигнал: это означает, что рынок живой и артисты востребованы. Одной из самых сложных ролей стал Волк – актера на эту роль мы нашли буквально в последний момент. В конце концов ее сыграл Марк Куцевалов, и сейчас уже сложно представить кого-то другого на его месте.

Однако путь к премьерному показу оказался тернистым. Из-за технических сложностей – финальный рендер файла затянулся прямо перед стартом – гостям пришлось ждать. Чтобы спасти вечер, на сцену вышла Валерия Толочина.

Валерия Толочина / Фото MEGOGO

Она начала выступление максимально откровенно, отметив, что в современных реалиях украинцы готовы к любым сценариям.

Мы считаем, что честность – лучшая политика. Мы стремились к совершенству, и это нас немножко подкосило: внесли последние правки в файл, чтобы сегодня он был идеальным, и он все еще досчитывается. Это будет незабываемый вечер: или премьера, на которой никто не увидел фильм, или событие, о котором вы будете рассказывать – что присутствовали на режиссерском дебюте невероятно талантливого Васи Байдака,

– пошутила Валерия.

Пока техника работала, Валерия вспоминала историю знакомства с Байдаком еще в 2020 году на съемках стендапа Владимира Дантеса. Она призналась, что талант Васи и его театра абсурда "Воробей" стал фундаментом для будущего сотрудничества.

Премьера мюзикла "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO

Атмосфера в зале стала еще теплее, когда к Валерии присоединилась Наталья Гарипова. Комикеса, которая также снялась в мюзикле, сразу перехватила инициативу, шутя о своем экранном образе и материнстве.



Премьера мюзикла "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO

Спикеры раскрыли завесу того, как формировался звездный состав мюзикла. Оказалось, что кастинг проходил по принципам "абсурда": Вася Байдак мог пригласить на роль человека, просто встретив его на празднике или на улице.

На сцену вышел актер Юрий Оруджов, который сыграл одного из волков. Он рассказал, что попал в проект после случайной встречи с Байдаком на дне рождения, где Юрий выступал как оперный певец

Юрий Оруджов / Фото MEGOGO

Валерия Толочина добавила:

Вася просто не знал, что такое кастинг! Это было за два дня до съемок. У нас был один Волк, а Вася решил, что будет два. Мы еле нашли костюм для господина Юрия, потому что он актер нестандартного размера.

Также стало известно об участии Виталия Козловского в роли Пана Коцкого. По словам продюсера, Виталий настолько очаровал команду во время другого проекта ("Наше видение"), что его кандидатура стала очевидной.

Вечер, начавшийся с технической заминки, благодаря харизме команды MEGOGO превратился в теплый творческий вечер с колядками, гуцульскими песнями и закулисными историями.

Премьера мюзикла "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO

После часа ожидания, файл все же закончил рендер. К сожалению, Василий Байдак так и не вышел на презентацию. Вместо него появилась дублер в костюме Байдака. Под липсинг он рассказал, что у Байдака в этот день запись шоу "Танцы со звездами". Поэтому он не смог лично присутствовать на премьере.

Вася Байдак / Фото MEGOGO



Вася Байдак / Фото MEGOGO

Несмотря на это зрители приняли шоу положительно. Много раз в зале был слышен смех. А само шоу нацелено на широкую аудиторию. То есть здесь есть шутки и для зумеров, и миллениалы увидят знакомые мемы, и поколения X (рожденные в 1965–1980 гг.) найдет для себя что-то интересное.



Премьера мюзикла "Жил пес Сирко" / Фото MEGOGO

В MEGOGO подчеркивают, что рождественские мюзиклы и праздничные проекты являются важной частью стратегии платформы, ведь именно такой контент создает ощущение общности и праздничного настроения в конце года.

Команда, работавшая над мюзиклом / Фото MEGOGO

Онлайн-премьера мюзикла "Жил пес Сирко" состоится 24 декабря на MEGOGO. Просмотр будет доступен по действующим подпискам платформы.