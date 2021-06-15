Несмотря на требования отменить главную героиню, авторы проекта все же начали снимать картину.

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На фото видим, как на прекрасном пляже острова снимали сцену, когда принца, который чуть не утонул, спасает Ариэль. Русалочка выносит его на пляж и будит поцелуем. Актриса одета в гидрокостюм с хвостом русалки из черной ткани, а Джон, главный актер, одет в наряд – шорты и футболку.

Такие снимки вызвали бурю негодования в сети, ведь поклонники хотят видеть русалочку в ее культовом сиреневом топе из ракушек.



Кадр из "Русалочки" 1989 года / Фото UAkino

Актеры и роли "Русалочки" 2021 года

Холли Бейли – русалочка Ариэль;

Хавьер Бардем – король Тритон;

Иона Гавер-Кинг – принц Эрик;

Мелисса Маккарти – ведьма Урсула;

Джейкоб Трембле – Флаундер;

Давид Диггс – краб Себастьян;

Аквафина – чайка Скаттл.

Режиссером "Русалочки" является оскароносный Роб Маршалл.

Кроме этого, Холли Бейли в твиттере недавно поделилась соблазнительными снимками из Италии.