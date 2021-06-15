Несмотря на требования отменить главную героиню, авторы проекта все же начали снимать картину.
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На фото видим, как на прекрасном пляже острова снимали сцену, когда принца, который чуть не утонул, спасает Ариэль. Русалочка выносит его на пляж и будит поцелуем. Актриса одета в гидрокостюм с хвостом русалки из черной ткани, а Джон, главный актер, одет в наряд – шорты и футболку.
Такие снимки вызвали бурю негодования в сети, ведь поклонники хотят видеть русалочку в ее культовом сиреневом топе из ракушек.
Кадр из "Русалочки" 1989 года / Фото UAkino
Актеры и роли "Русалочки" 2021 года
- Холли Бейли – русалочка Ариэль;
- Хавьер Бардем – король Тритон;
- Иона Гавер-Кинг – принц Эрик;
- Мелисса Маккарти – ведьма Урсула;
- Джейкоб Трембле – Флаундер;
- Давид Диггс – краб Себастьян;
- Аквафина – чайка Скаттл.
Режиссером "Русалочки" является оскароносный Роб Маршалл.
Кроме этого, Холли Бейли в твиттере недавно поделилась соблазнительными снимками из Италии.