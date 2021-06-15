Скандальная диснеевская "Русалочка": первые фото со съемок разозлили зрителей

На итальянском острове Сардиния стартовал съемочный процесс диснеевского фильма "Русалочка". Эту ленту сопровождают скандалы с начала анонса проекта. Поклонников оригинального мультфильма 1989 года разозлил тот факт, что русалочку Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли.

Несмотря на требования отменить главную героиню, авторы проекта все же начали снимать картину.

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На фото видим, как на прекрасном пляже острова снимали сцену, когда принца, который чуть не утонул, спасает Ариэль. Русалочка выносит его на пляж и будит поцелуем. Актриса одета в гидрокостюм с хвостом русалки из черной ткани, а Джон, главный актер, одет в наряд – шорты и футболку.

Такие снимки вызвали бурю негодования в сети, ведь поклонники хотят видеть русалочку в ее культовом сиреневом топе из ракушек.



Кадр из "Русалочки" 1989 года / Фото UAkino

Актеры и роли "Русалочки" 2021 года

Холли Бейли – русалочка Ариэль;

Хавьер Бардем – король Тритон;

Иона Гавер-Кинг – принц Эрик;

Мелисса Маккарти – ведьма Урсула;

Джейкоб Трембле – Флаундер;

Давид Диггс – краб Себастьян;

Аквафина – чайка Скаттл.

Режиссером "Русалочки" является оскароносный Роб Маршалл.

Кроме этого, Холли Бейли в твиттере недавно поделилась соблазнительными снимками из Италии.