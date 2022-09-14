Фанат из Китая "отбелил" лицо Ариэль в новой "Русалочке": что из этого вышло

Обсуждение вокруг темнокожей Русалочки в новой адаптации от Disney не утихает. В частности, в Китае с помощью искусственного интеллекта фанат решил заменить цвет кожи Ариэль на светлый и поменять пропорции лица.

Соцсети китайцев сейчас буквально заполнены фотографиями с измененной Ариэль. С помощью нейросети один из фанатов оригинальной картины заменил актрису Голли Бейли с тизера девушкой со светлыми и рыжими волосами – именно такой, какой была Ариэль в мультфильме 1989 года.

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Фанат из Китая сменил лицо Ариэль в новой Русалочке

Премьера фильма "Русалочка" из Голли Бейли в главной роли запланирована на 26 мая 2023 года. 10 сентября показали тизер-трейлер фильма с черной кожей Ариэль. Фанаты до сих пор не могут смириться с решением компании. Как сообщают западные СМИ, вполне нормально, когда сказки с детства "растут" вместе с прогрессом в мире, а в частности, выходящие на мультимедийных платформах, которые становятся более разнообразными и инклюзивными.

Впрочем, после выхода трейлера фанат с помощью искусственного интеллекта изменил лицо Ариэль и записал новое видео. В сети это вызвало крайне возмутительные комментарии. Ведь многие пользователи поддерживают Disney в выборе актрисы.

Фанат из Китая сменил лицо Ариэль в новой Русалочке: смотрите видео

Реакция сети

Зрители отмечают, что римейк "Русалочки" будет отличным. "Она достаточно талантливая женщина, и судя по трейлеру, прекрасно справится с этой ролью", – пишут они.

"Русалки – мифические существа, поэтому их может изобразить кто-либо. Никто не знает, как выглядели русалки, так что пусть Бейли сияет";

"Лучше не стало. Дело вообще не в расе актрисы, а в ее типаже";

"Аль. Не все диснеевские принцессы должны быть миловидными девушками-подростками с маленьким носом и голубыми глазами. И вообще реальные женщины не выглядят так";

"Голли Бейли в роли Русалочки выглядит вполне реальной";

"К чему цвет?! Там замена полностью лица: разрез и цвет глаз, форма носа, рыхлость формы рта, скулы. Ну это другой человек!";

"Голли Бейли выглядит великолепно в роли Ариэля, и ее потрясающий голос поднимет Русалочку на новые высоты".

Напомним, режиссером фильма стал Роб Маршалл, ставший известным благодаря работе над проектами "Мэри Поппинс возвращается", "Чем дальше в лес", "Пираты Карибского моря: На странных берегах" и "Чикаго".

"Русалочка" 2023: смотрите трейлер