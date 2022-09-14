Героиня Вселенной Disney всегда была белой рыжеволосой русалкой, но режиссеры пошли на эксперимент. Он не всем понравился, в том числе трейлер собрал 1,5 миллиона дизлайков на фоне 625 тысяч предпочтений.
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Реакции темнокожих детей на новую "Русалочку"
Матери темнокожих девочек и взрослые блоггеры начали публиковать реакции на трейлер с новой Русалочкой, и они невероятно умиляют. В комментариях фанаты пишут, что, несмотря на собственный хейт, поняли, насколько это важно для многих детей – показать другой взгляд на диснеевскую принцессу.
Реакции детей на новую Ариэль: смотрите видео
По данным Variety, трейлер фильма "Русалочка" от Disney собрал рекордные для Disney 104 миллиона просмотров во всем мире. Последние фильмы Disney собирали гораздо меньше просмотров, например:
- "Круэлла" – 68 миллионов;
- "Красавица и чудовище" – 94 миллионов;
- "Алладин" – 74 миллионов;
- "Колдунья 2" – 62 миллионов просмотров.
Главную роль Ариэль, принцессу подводного королевства Атлантики, в ленте сыграла американская певица Голли Бейли. Она столкнулась с хейтом еще тогда как только стало известно о ее роли. Впрочем, американская певица и актриса Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в мультфильме 1989 года, похвалила Бейли.
Я так горжусь тобой и твоей прекрасной игрой в роли Ариэля. Было так здорово находиться с вашей семьей здесь, на D23 Expo, и с блестящим режиссером Робом Маршаллом. Я так благодарна за нашу более чем 35-летнюю дружбу. Спасибо за создание такого потрясающего фильма!
– написала она.
"Русалочка" 2022: смотрите трейлер