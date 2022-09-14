Героїня Всесвіту Disney завжди була білою рудоволосою русалкою, але режисери пішли на експеримент. Він не усім сподобався, зокрема трейлер зібрав 1,5 мільйона дизлайків на тлі 625 тисяч вподобань.

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Реакції темношкірих дітей на нову "Русалоньку"

Матері темношкірих дівчаток та дорослі блогери почали публікувати реакції на трейлер з новою Русалонькою, і вони неймовірно розчулюють. У коментарях фанати пишуть, що попри власний хейт зрозуміли, наскільки це важливо для багатьох дітей – показати інший погляд на діснеївську принцесу.

Реакції діток на нову Аріель: дивіться відео

За даними Variety, трейлер фільму "Русалонька" від Disney зібрав рекордні для Disney 104 мільйонів переглядів у всьому світі. Останні фільми Disney збирали набагато менше переглядів, наприклад:

"Круелла" – 68 мільйонів;

"Красуня і чудовисько" – 94 мільйонів;

"Алладін" – 74 мільйонів;

"Чаклунка 2" – 62 мільйонів переглядів.

Головну роль Аріель, принцесу підводного королівства Атлантики, у стрічці зіграла американська співачка Голлі Бейлі. Вона стикнулася з хейтом ще тоді, як тільки стало відомо про її роль. Втім, американська співачка та акторка Джоді Бенсон, яка озвучила Аріель у мультфільмі 1989 року, похвалила Бейлі.

Я так пишаюся тобою і твоєю прекрасною грою в ролі Аріель. Було так чудово перебувати з вашою родиною тут, на D23 Expo, і з блискучим режисером Робом Маршаллом. Я така вдячна за нашу більш ніж 35-річну дружбу. Дякую за створення такого приголомшливого фільму!,

– написала вона.

Занотуйте. Прем’єра нової "Русалоньки" запланована на 26 травня 2023 року.

"Русалонька" 2022: дивіться трейлер