Соцмережі китайців зараз буквально заповненні фотографіями зі зміненою Аріель. За допомогою нейромережі один з фанатів оригінальної картини замінив актрису Голлі Бейлі з тизера на дівчину зі світлим та рудим волоссям – саме таку, якою була Аріель у мультфільмі 1989 року.

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Фанат з Китаю змінив обличчя Аріель у новій Русалоньці

Прем'єра фільму "Русалонька" з Голлі Бейлі у головній ролі запланована на 26 травня 2023 року. 10 вересня показали тизер-трейлер фільму з темношкірою Аріель. Фанати досі не можуть змиритися з рішенням компанії. Як повідомляють західні ЗМІ, цілком нормально, коли казки з дитинства "ростуть" разом із прогресом у світі, а зокрема ті, які виходять на мультимедійних платформах, що стають більш різноманітними та інклюзивними.

Втім після виходу трейлера фанат за допомогою штучного інтелекту змінив обличчя Аріель і записав нове відео. У мережі це викликало вкрай обурливі коментарі. Адже, чимало користувачів підтримують Disney у виборі актриси.

Фанат з Китаю змінив обличчя Аріель у новій Русалоньці: дивіться відео

Реакція мережі

Глядачі зазначають, що рімейк "Русалоньки" буде чудовим. "Вона досить талановита жінка, і судячи з трейлера, чудово впорається з цією роллю", – пишуть вони.

"Русалки – міфічні істоти, тому їх може зобразити будь-хто. Ніхто не знає, як виглядали русалки, тож нехай Бейлі сяє";

"Краще не стало. Справа взагалі не в расі актриси, а в її типажі";

"Альо. Не всі діснеївські принцеси мають бути миловидними дівчатами-підлітками з маленьким носом і блакитними очима. І, взагалі, реальні жінки не виглядають так";

"Голлі Бейлі у ролі Русалоньки виглядає цілком реальною";

"До чого колір?! Там заміна повністю обличчя: розріз і колір очей, форма носа, пухкість форми рота, вилиці. Ну це інша людина!";

"Голлі Бейлі має чудовий вигляд в ролі Аріель, і її приголомшливий голос підніме Русалоньку на нові висоти".

Нагадаємо, режисером фільму став Роб Маршалл, який став відомим завдяки роботі над проєктами "Мері Поппінс повертається", "Чим далі в ліс", "Пірати Карибського моря: На дивних берегах" та "Чикаго".

"Русалонька" 2023: дивіться трейлер