Они вместе играли на театральной сцене, поэтому актер хорошо помнит тот спектакль, который стал завершающим для Писанки. Андриенко также рассказал, когда актриса последний раз выходила на сцену.

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Какова была последняя роль Русланы Писанки

Это был спектакль "Поезд "Одесса-мама", премьера которой состоялась в 2014 году. Впоследствии актеры труппы продолжили выступать с этим же спектаклем, но уже без Писанки.

Два года тому назад мы играли с Русланой на этой сцене. В этом спектакле Руслана вышла на сцену в последний раз. Мы играли как раз перед войной. И Руся сломала ногу. Мы такой спектакль сыграли! У нас много было интересных спектаклей, но такого не было. Будто знали, что играем в последний раз,

– поделился воспоминаниями Андриенко.

Также актер с болью вспоминает о том, что последний раз виделся с Русланой тогда, когда она сломала ногу во время одного из выступлений.

Сегодня, признался актер, они продолжают играть этот спектакль, однако очень смущенно быть на сцене со всей труппой, среди которой уже нет Русланы Писанки.

Все ее тянули, а мы с ее мужем Игорьком были у головы, за голову ее держали и общались. Это последний раз, когда я видел ее живой,

– рассказал Андриенко.

Какова была последняя роль Русланы Писанки в кино

Руслана Писанка известна зрителю не только как актриса театра, но и кино. Наиболее известные ее роли были в фильмах "Москаль-волшебник", "Огнем и мечом" и "Такси для ангела". Режиссер Наталья Ворожбит призналась, что Руслану Писанку боялись брать на главные роли. А все из-за ее сверхмощной энергетики как человека, так и профессиональной актрисы.

Она – глубокая, она – дева. И я внутренне боялась тоже брать Руслану. Когда она пришла на пробы с опозданием на 50 минут, текст не выучила. Она зашла – и заполнила собой все пространство невероятной энергией... Более преданного человека на площадке сложно представить,

– говорит Наталья Ворожбит.

В последнем для себя фильме "Демоны" Руслана впервые, к сожалению, в последний раз получила главную роль. Актерский состав подбирали, отталкиваясь от того, что в фильме будет сниматься харизматичная писанка.

Были дни, когда к ней приходили мужчины (на роль в фильме – 24 Канал), и она их, как семена, "лузгала". Мы не предупреждали, кто их партнерша,

– рассказывает Ворожбит.

По сюжету персонажа Русланы зовут Нина. Это история о том, как в украинскую деревню приезжает россиянин, между ними зарождается любовь. И закончится все это несладко. Режиссер призналась, что для них было очень важно снять эту ленту, в частности, потому, что в главной роли там – Руслана Писанка.



Руслана Писанка / Фото из соцсетей актрисы