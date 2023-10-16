Вони разом грали на театральній сцені, тож актор добре пам'ятає ту виставу, яка стала завершальною для Писанки. Андрієнко також розповів, коли актриса востаннє виходила на сцену.

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Якою була остання роль Руслани Писанки

Це був спектакль "Потяг "Одеса-мама", який вони запрем'єрили у 2014 році. Згодом актори трупи продовжили виступати з цією ж виставою, утім, уже без Писанки.

Два роки тому ми грали з Русланою на цій сцені. У цій виставі Руслана вийшла на сцену останній раз. Ми грали якраз перед війною. І Руся зламала ногу. Ми таку виставу зіграли! У нас багато було цікавих спектаклів, але такого не було. Наче знали, що граємо востаннє,

– поділився спогадами Андрієнко.

Також актор з великим болем згадує про те, що востаннє бачився з Русланою тоді, коли вона зламала ногу під час одного з виступів.

Сьогодні, зізнався актор, вони продовжують грати цю виставу, однак дуже бентежно бути на сцені з усією трупою, серед якої уже немає Руслани Писанки.

Усі її тягнули, а ми з її чоловіком Ігорком були біля голови, за голову її тримали й спілкувалися. Це востаннє, коли я бачив її живою,

– розповів Андрієнко.

Якою була остання роль Руслани Писанки в кіно

Руслана Писанка відома глядачеві не лише як акторка театру, а й кіно. Найбільш відомі її ролі були у фільмах "Москаль-чарівник", "Вогнем і мечем" та "Таксі для ангела". Режисерка Наталія Ворожбит зізналась, що Руслану Писанку боялись брати на головні ролі. А все через її надпотужну енергетику як людини, так і професійної акторки.

Вона – глибока, вона – діва. І я внутрішньо боялася теж брати Руслану. Коли вона прийшла на проби із запізненням на 50 хвилин, вона текст не вивчила. Вона зайшла – і заповнила собою весь простір енергією неймовірною... Більш відданої людини на майданчику складно уявити,

– каже Наталія Ворожбит.

У останньому для себе фільмі "Демони" Руслана вперше, та, на жаль, востаннє отримала головну роль. Акторський склад підбирали, відштовхуючись від того, що у фільмі зніматиметься харизматична Писанка.

Були дні, коли до неї приходили чоловіки (на роль у фільмі – 24 Канал), і вона їх, як насіння, "лузала". Ми не попереджали, хто їхня партнерка,

– розповідає Ворожбит.

За сюжетом, персонажа Руслани звати Ніна. Це історія про те, як в українське село приїздить росіянин, між ними зароджується кохання. Та закінчиться все це несолодко. Режисерка зізналася, що для них було дуже важливо зняти цю стрічку, зокрема, через те, що у головній ролі там – Руслана Писанка.



Руслана Писанка / Фото з соцмереж акторки