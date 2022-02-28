"Русские фильмы, идите нах*й!", – медиасервис Megogo удалил с базы весь российский контент

Украинский медиасервис Megogo удалил со своей базы все российские фильмы. Как отреагировали подписчики – читайте дальше.

Сообщение начинается с фразы, которая уже стала крылатой во время российско-украинской войны. "Русские фильмы, идите нах*й!", – написал Megogo.

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Пока все российские фильмы удалены из нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ,

– дополнил сервис.

Как отреагировали подписчики в сети:

"Проверил раздел Start, фильмов нет. Уплыли за русским военным кораблем"

"Героям слава! Слава Нации!"

"Megogo, респект вам!"

"Здесь Украина!"

"Я этого ждала!"

"Наконец-то! Спасибо!"

Напомним, что в первый день войны России против Украины, 24 февраля, медиасервис Megogo открыл свободный доступ к ряду информационных каналов: UA:Первый, 1+1, ICTV, УНИАН ТВ, Украина 24, 5 канал, 24 канал, Рада, Интер, BBC World News.

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