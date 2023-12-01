Реакция украинцев в сети разделилась на два мнения: кто интересуется возможностью существования подобных преступных группировок в Украине, тогда как другие не понимают, почему в условиях войны люди пересматривают российские проекты.
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Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" распространяется по украинским соцсетям: почему это опасно
Основными героями этого сериала являются четырнадцатилетние ученики, которые присоединяются к одной из местных уличных банд. Школьники учатся грабить, сражаться, а также изучают законы местных авторитетов.
В России этот сериал приобрел чрезвычайную популярность. Некоторые подростки уже успели воспроизвести несколько сцен сериала в жизни, из-за чего попали в полицию. А в Украине даже во время войны есть такие юные граждане, которые интересуются тем, как создать подобные группировки в своих городах.
Сознательные украинцы возмущены такой популяризацией враждебного контента
Среди пользователей соцсетей также молодые люди, которые публикуют свое возмущение из-за того, что даже после двух лет полномасштабной войны на территории Украины все еще есть увлекающиеся российскими сериалами. Вот как они реагируют:
Только не говорите, что после двух лет полномасштабного вторжения мы живем в одной стране с фанатеевшими от российского сериала.
– написала одна из пользователей тикток.
Также на такой шквал вокруг российского продукта отреагировали украинские военные, защищающие нашу землю сегодня от российских захватчиков на фронте.
А теперь запомните, сериал "Слово пацана" сняли наши враги, поддерживающие геноцид украинцев. Еще вчера все были противниками всего российского, а сегодня – ждут выхода новой серии,
– написал к видео украинский военный.
В комментариях под видео украинцы также разделились на два "лагеря". Вот что они пишут:
- "Я не понимаю, если мы посмотрим этот сериал, будет конец света?"
- "Если Украина не делает реально хорошие сериалы, то что нам делать?"
- "Люди реально какие-то странные, сами спонсируют себе ракеты и не понимают, в чем дело."
- "Я уже представляю, как евреи сидели в газовых камерах и смотрели немецкие сериалы..."
- "Все забыли за Ирпень, Изюм, Бучу, бесконечные обстрелы Херсона, Никополя, Купянска. Стертые с лица земли Мариуполь, Бахмут, Марьянку..."
- "Большинство людей, которые это смотрят – это дети и национально бессознательные люди."