Реакция украинцев в сети разделилась на два мнения: кто интересуется возможностью существования подобных преступных группировок в Украине, тогда как другие не понимают, почему в условиях войны люди пересматривают российские проекты.

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Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" распространяется по украинским соцсетям: почему это опасно

Основными героями этого сериала являются четырнадцатилетние ученики, которые присоединяются к одной из местных уличных банд. Школьники учатся грабить, сражаться, а также изучают законы местных авторитетов.

В России этот сериал приобрел чрезвычайную популярность. Некоторые подростки уже успели воспроизвести несколько сцен сериала в жизни, из-за чего попали в полицию. А в Украине даже во время войны есть такие юные граждане, которые интересуются тем, как создать подобные группировки в своих городах.

Сознательные украинцы возмущены такой популяризацией враждебного контента

Среди пользователей соцсетей также молодые люди, которые публикуют свое возмущение из-за того, что даже после двух лет полномасштабной войны на территории Украины все еще есть увлекающиеся российскими сериалами. Вот как они реагируют:

Только не говорите, что после двух лет полномасштабного вторжения мы живем в одной стране с фанатеевшими от российского сериала.

– написала одна из пользователей тикток.

Также на такой шквал вокруг российского продукта отреагировали украинские военные, защищающие нашу землю сегодня от российских захватчиков на фронте.

А теперь запомните, сериал "Слово пацана" сняли наши враги, поддерживающие геноцид украинцев. Еще вчера все были противниками всего российского, а сегодня – ждут выхода новой серии,

– написал к видео украинский военный.

В комментариях под видео украинцы также разделились на два "лагеря". Вот что они пишут: