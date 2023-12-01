Реакція українців в мережі розділилась на дві думки: хтось цікавиться можливістю існування подібних злочинних угруповань в Україні, тоді як інші не розуміють, чому в умовах війни люди переглядають російські проєкти.
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Серіал "Слово пацана. Кров на асфальті" шириться українськими соцмережами: чому це небезпечно
Основними героями цього телесеріалу є чотирнадцятирічні учні, які приєднуються до однієї з місцевих вуличних банд. Школярі вчаться грабувати, битись, а також вивчають закони місцевих авторитетів.
У Росії цей серіал здобув надзвичайну популярність. Деякі підлітки уже встигли відтворити декілька сцен серіалу у житті, через що потрапили до поліції. А в Україні навіть під час війни є такі юні громадяни, які уже цікавляться тим, як створити подібні угрупування у своїх містах.
Свідомі українці обурені такою популяризацією ворожого контенту
Серед користувачів соцмереж є також ті молоді люди, які публікують своє обурення через те, що навіть після двох років повномасштабної війни на території України все ще є ті, хто захоплюється російськими серіалами. Ось, як вони реагують:
Тільки не кажуть, що після двох років повномасштабного вторгнення ми живемо в одній країні з тими, хто фанатіє від російського серіалу,
– написала одна із користувачок тікток.
Також на такий шквал навколо російського продукту відреагували українські військові, які сьогодні на фронті захищають нашу землю від російських загарбників.
А тепер запам'ятайте, серіал "Слово пацана" зняли наші вороги, які підтримують геноцид українців. Ще вчора всі були противниками всього російського, а сьогодні – чекають на вихід нової серії,
– написав до відео український військовий.
У коментарях під відео українці також розділились на два "табори". Ось, що вони пишуть:
- "Я не розумію, якщо ми подивимось цей серіал, буде кінець світу?"
- "Якщо Україна не робить реально хороші серіали, то що нам робити?"
- "Люди реально якісь дивні, самі спонсорують собі ракети й не розуміють в чому справа."
- "Я вже уявляю, як євреї сиділи в газових камерах і дивились німецькі серіали..."
- "Всі забули за Ірпінь, Ізюм, Бучу, нескінченні обстріли Херсона, Нікополя, Куп'янська. Стерті з лиця землі Маріуполь, Бахмут, Мар'янку..."
- "Більшість людей, які це дивляться – це діти та національно несвідомі люди."