Реакція українців в мережі розділилась на дві думки: хтось цікавиться можливістю існування подібних злочинних угруповань в Україні, тоді як інші не розуміють, чому в умовах війни люди переглядають російські проєкти.

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Серіал "Слово пацана. Кров на асфальті" шириться українськими соцмережами: чому це небезпечно

Основними героями цього телесеріалу є чотирнадцятирічні учні, які приєднуються до однієї з місцевих вуличних банд. Школярі вчаться грабувати, битись, а також вивчають закони місцевих авторитетів.

У Росії цей серіал здобув надзвичайну популярність. Деякі підлітки уже встигли відтворити декілька сцен серіалу у житті, через що потрапили до поліції. А в Україні навіть під час війни є такі юні громадяни, які уже цікавляться тим, як створити подібні угрупування у своїх містах.

Свідомі українці обурені такою популяризацією ворожого контенту

Серед користувачів соцмереж є також ті молоді люди, які публікують своє обурення через те, що навіть після двох років повномасштабної війни на території України все ще є ті, хто захоплюється російськими серіалами. Ось, як вони реагують:

Тільки не кажуть, що після двох років повномасштабного вторгнення ми живемо в одній країні з тими, хто фанатіє від російського серіалу,

– написала одна із користувачок тікток.

Також на такий шквал навколо російського продукту відреагували українські військові, які сьогодні на фронті захищають нашу землю від російських загарбників.

А тепер запам'ятайте, серіал "Слово пацана" зняли наші вороги, які підтримують геноцид українців. Ще вчора всі були противниками всього російського, а сьогодні – чекають на вихід нової серії,

– написав до відео український військовий.

У коментарях під відео українці також розділились на два "табори". Ось, що вони пишуть: