30 церемония вручения премии Гильдии киноактеров США не была похожа на другие церемонии, происходившие в этом месяце. Ведь ее впервые в прямом эфире транслировали на Netflix.

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Премия SAG Awards является еще одним предвестником Оскара. Как и предполагалось, триумфаторами церемонии стали актеры фильма "Оппенгеймер". Это победители в главных номинациях "Лучший актерский состав", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая мужская роль второго плана".

Команда актеров сериала HBO "Наследники" также были признаны как одни из лучших.

Кроме того, Дженнифер Энистор и Брэдли Купер вручили Барбаре Стрейзанд особую награду SAG Life Achievement Award.

Полный список победителей SAG Awards

Лучший актерский состав – "Оппенгеймер".

Лучшая женская роль – Лили Глэдстоун ("Убийцы цветочной луны").

Лучшая мужская роль – Килиан Мерфи ("Оппенгеймер").

Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные").

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер").

Лучший актерский состав в драматическом сериале – "Наследники".

Лучший актерский состав в комедийном сериале – "Медведь".

Лучшая женская роль в драматическом сериале – Элизабет Дебики ("Корона").

Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Педро Паскаль ("Последние из нас").

Лучшая женская роль в комедийном сериале – Айо Эдебири ("Медведь").

Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт ("Медведь").

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале – Эли Вонг ("Грызня").

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале – Стивен Ян ("Грызня").