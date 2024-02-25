30 церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США не була схожа на інші церемонії, що відбувались цього місяця. Адже її вперше у прямому ефірі транслювали на Netflix.
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Премія SAG Awards є ще одним провісником Оскара. Як і передбачалось, тріумфаторами церемонії стали актори фільму "Оппенгеймер". Це переможці в головних номінаціях "Найкращий акторський склад", "Найкраща чоловіча роль" та "Найкраща чоловіча роль другого плану".
Команда акторів серіалу HBO "Спадкоємці" також були визнаними як одні з найкращих.
Окрім того, Дженніфер Еністор та Бредлі Купер вручили Барбарі Стрейзанд особливу нагороду SAG Life Achievement Award.
Повний список переможців SAG Awards
Найкращий акторський склад – "Оппенгеймер".
Найкраща жіноча роль – Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткового місяця").
Найкраща чоловіча роль – Кіліан Мерфі ("Оппенгеймер").
Найкраща жіноча роль другого плану – Давайн Джой Рендольф ("Залишені").
Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер").
Найкращий акторський склад у драматичному серіалі – "Спадкоємці".
Найкращий акторський склад у комедійному серіалі – "Ведмідь".
Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Елізабет Дебікі ("Корона").
Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Педро Паскаль ("Останні з нас").
Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Айо Едебірі ("Ведмідь").
Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь").
Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі – Елі Вонг ("Гризня").
Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі – Стівен Ян ("Гризня").