30 церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США не була схожа на інші церемонії, що відбувались цього місяця. Адже її вперше у прямому ефірі транслювали на Netflix.

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Премія SAG Awards є ще одним провісником Оскара. Як і передбачалось, тріумфаторами церемонії стали актори фільму "Оппенгеймер". Це переможці в головних номінаціях "Найкращий акторський склад", "Найкраща чоловіча роль" та "Найкраща чоловіча роль другого плану".

Команда акторів серіалу HBO "Спадкоємці" також були визнаними як одні з найкращих.

Окрім того, Дженніфер Еністор та Бредлі Купер вручили Барбарі Стрейзанд особливу нагороду SAG Life Achievement Award.

Повний список переможців SAG Awards

Найкращий акторський склад – "Оппенгеймер".

Найкраща жіноча роль – Лілі Гледстоун ("Вбивці квіткового місяця").

Найкраща чоловіча роль – Кіліан Мерфі ("Оппенгеймер").

Найкраща жіноча роль другого плану – Давайн Джой Рендольф ("Залишені").

Найкраща чоловіча роль другого плану – Роберт Дауні-молодший ("Оппенгеймер").

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі – "Спадкоємці".

Найкращий акторський склад у комедійному серіалі – "Ведмідь".

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Елізабет Дебікі ("Корона").

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Педро Паскаль ("Останні з нас").

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Айо Едебірі ("Ведмідь").

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь").

Найкраща жіноча роль у телефільмі або мінісеріалі – Елі Вонг ("Гризня").

Найкраща чоловіча роль у телефільмі або мінісеріалі – Стівен Ян ("Гризня").