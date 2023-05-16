Саймон Пегг страдал алкоголизмом и скрывал это во время съемок "Миссии невыполнимой 3"

Британский актер Саймон Пегг рассказал о проблемах с алкоголизмом. Он употреблял спиртное, когда снимался в боевике "Миссия невыполнима 3".

Саймон Пегг начал злоупотреблять спиртным после столкновения с рядом проблем, связанных с психическим здоровьем. Актер признался об этом при передаче Desert Island Discs.

Смотрите также У актрисы Лили Коллинз украли обручальное кольцо, которое стоит более 3 миллионов гривен: где это произошло

Саймон Пегг признался, что страдал алкоголизмом.

Актер мастерски скрывал свою зависимость во время съемок фильма "Миссия невыполнима 3", ведь не хотел, чтобы об этом узнали другие.

Когда в твоей жизни появляется нечто подобное, ты становишься очень скрытным. Ты учишься делать это незаметно всем, и ты не можешь остановиться. Эта проблема просто не позволит тебе. Однако впоследствии она достигает такого уровня, когда ее уже не скрыть. Именно перед этим я, к счастью, сумел преодолеть себя,

– сказал он.

Актер также поделился, что рождение дочери в 2009 году сыграло немаловажную роль во многих аспектах его жизни. После этого Пеггу удалось успешно преодолеть проблему с алкоголизмом и он продолжил сниматься в "Миссии невыполнимой". Следующий фильм в этой франшизе запланирован на июль 2023 года.

Саймон Пегг / Фото с инстаграма актера

Заметьте, в мире развлечений и гламура актеры часто сталкиваются с разными вызовами и трудностями. Алкоголизм – это одна из самых распространенных проблем. Кроме Саймона Пегга, схожие проблемы имели: