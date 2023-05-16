Саймон Пегг почав зловживати спиртним після того, як стикнувся з низкою проблем, пов’язаних з психічним здоров’ям. Актор зізнався про це під час передачі Desert Island Discs.

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Саймон Пегг зізнався, що страждав на алкоголізм

Актор майстерно приховував свою залежність під час зйомок фільму "Місія нездійсненна 3", адже не хотів, щоб про це дізналися інші.

Коли у твоєму житті з'являється щось подібне, ти стаєш дуже потайливим. Ти вчишся робити це непомітно для всіх, і ти не можеш зупинитися. Ця проблема просто не дозволить тобі. Однак згодом вона досягає такого рівня, коли її вже не приховати. Саме перед цим я, на щастя, зумів перебороти себе,

– сказав він.

Актор також поділився, що народження доньки у 2009 році відіграло важливу роль у багатьох аспектах його життя. Після цього Пеггу вдалося успішно подолати проблему з алкоголізмом і він продовжив зніматися в "Місії нездійсненній". Наступний фільм у цій франшизі заплановано на липень 2023 року.

Саймон Пегг / Фото з інстаграму актора

Зауважте, у світі розваг і гламуру актори часто стикаються з різними викликами та труднощами. Алкоголізм – це одна з найпоширеніших проблем. Окрім Саймона Пегга, схожі проблеми мали: