Как сообщает Variety, Борисов получил одну из главных ролей в режиссерском дебюте Хайек в большом кино. Фильм получил название "Арена". Сальма Хайек сама написала сценарий и впервые выступит в качестве режиссера полнометражного фильма для кинотеатров.



Юрий Борисов / Фото Associated Press



Вместе с россиянином Юрием Борисовым одну из главных ролей получила Кара Делевинь. Съемки уже проходят в мексиканских штатах Кинтана-Роо и Веракрус. Сама Хайек описывает картину как историю запретной любви.

А чтобы ситуация для украинской аудитории выглядела еще интереснее, среди продюсеров проекта – Анджелина Джоли.

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Юра Борисов обрел международную известность после "Аноры" и в 2025 году даже получил номинацию на "Оскар".

Однако еще до своего голливудского прорыва актер снимался в российском фильме "Калашников", часть которого снималась в оккупированном Крыму. Из-за незаконного посещения полуострова Борисова внесли в базу "Миротворец".

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Здесь есть и важный нюанс. 24 февраля 2022 года имя Борисова было среди подписантов антивоенного письма российских кинематографистов. Однако после этого актер публично не осуждал войну против Украины, продолжил жить и работать в России.

Так давно актриса показала, как отпраздновала свой день рождения – фото выглядят очень пикантно.