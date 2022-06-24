Самая большая история моей жизни – интервью с главным героем Праттом о "Мире Юрского периода 3"

Для фанатов научно-фантастического мира есть отличная новость – со вчерашнего дня "Мир Юрского периода 3: Доминион" в кино! Накануне премьеры мы узнали у исполнителя главной роли Криса Пратта, как это сыграть Оуэна Грейди и почему этот персонаж для него – один из незабываемых.

В рамках проекта "Интервью 24", Крис Пратт рассказал об атмосфере фильма "Мир Юрского периода 3: Доминион", своего персонажа и работе со знаменитыми актерами и режиссером Колином Треворроу на съемочной площадке. Какие сюрпризы подготовила для нас творческая команда культовой франшизы – читайте дальше.

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Заметим, в фильме речь идет о новой главе из жизни динозавров в XXI веке. Древние ящеры и современные люди стараются сосуществовать в одной экосистеме. Но иногда это приводит к роковым последствиям.

"Мир Юрского периода 3: Доминион": смотрите трейлер

Интервью с Крисом Праттом о "Мире Юрского периода 3"

"Этот фильм – это как 2 часа непрерывного фейерверка"

Крис Пратт – американский актер кино и телевидения. Известен своими ролями в лентах Marvel. Кроме фильмов "Мир Юрского периода 3", "Тор: Любовь и гром" в 2022 году, в 2023 году выйдут "Сторожевые галактики 3", где он превратился в Питера Квилла (Звездного Рыцаря).

Итак, "Мир Юрского периода 3: Доминион" – это грандиозный финал незабываемой истории.

Словосочетание "грандиозный финал" говорит за себя! Каждый раз, когда вы видите фейерверк, вы ждете до конца, потому что хотите насладиться сполна: этот фильм – это как 2 часа непрерывного фейерверка. Он фантастический! Когда я читал сценарий к первой части, я понимал, что из этого выйдет что-то особенное. И теперь, после стольких лет упорной работы, я с гордостью могу сказать, что нам удалось!

В "Мире Юрского периода 2" мы стали свидетелями уничтожения Исла-Нублар, однако большинство динозавров было спасено и в конечном счете они оказались в нашем мире. Итак, что произошло за эти четыре года, предшествовавшие началу новой истории?

В начале фильма вы получите короткую закадровую экспозицию, которая расскажет вам о том, что произошло за последние четыре года. Как нам известно, даже за короткое время может случиться немало! И поскольку сосуществование людей и динозавров в одной экосистеме является чем-то новым и неизведанным, вы узнаете, что проблема не только угроза побега динозавров, причинения вреда среде или поедания людей.

Все гораздо глубже и значительно больших масштабов – речь о возможном вымирании людей, крахе глобальных поставок продовольствия и других волнах апокалиптического террора, которые могут охватить планету.

Эти темы сейчас очень актуальны, поскольку касаются корпоративной жадности, этики в науке и ответственности за защиту всех живых существ на планете. Поэтому это особенный и увлекательный фильм с эпическим грандиозным финалом.

Он гораздо круче меня, – о персонаже Криса Пратта – Оуэне Грейде

А какое место в этой истории отведено Оуэну Грейди, вашему персонажу?

Оуэн – простой парень, и его мечта – заботиться о людях, которых он любит. Он воспитывает Мэйзи, как свою дочь, вместе с Клером в хижине, которую он построил, но мы видим, что у нее есть некоторые вопросы относительно того, кто она и что значит быть собой. По сути, мы пытаемся держать Мэйзи взаперти, потому что узнаем, что есть причина, почему она является самым желанным достижением. Поскольку в ней есть что-то, что делает ее очень ценной для науки. Так что ее начинают преследовать, а мы пытаемся ее защитить.

Оуэн, несомненно, одна из ваших любимых ролей сегодня.

Мне очень понравилось играть этого персонажа. Во-первых, он гораздо круче меня. И было приятно видеть, как он взрослеет на протяжении последних лет.

Я уверен, что настанет день, когда я оглянусь назад и подумаю, что время, когда я играл Оуэн является одним из самых незабываемых.

Его отношения с Клер Диринг также повзрослели, не правда ли?

Да, от кокетливых шуток эти отношения перешли на этап настоящей любви, взрослых взаимоотношений и уважения. Они поддерживают друг друга, подставляют свое плечо во времена вызовов. Поэтому это действительно зрелый родительский тип отношений.



Кадр из "Мира Юрского периода 3" / Фото пресс-службы

"Словно я сорвал куш, играя в лотерею": атмосфера на съемочной площадке

"Мир Юрского периода 3: Доминион" охватывает всю франшизу и воссоединяет вас с главными героями оригинальной серии "Парка Юрского периода". Думаю, вы чувствовали большую ответственность, перебивая на съемочной площадке с Сэмом Нилом, Лорой Дерн и Джеффом Голдблюмом, которые вернулись к ролям Алана Гранта, Элли Сеттлер и Яна Малкольма соответственно.

Для меня было невероятной честью поработать вместе с Сэмом, Лорой и Джеффом! Я обожал "Парк Юрского периода" в детстве, и эти актеры всегда были для меня иконами кинематографа. Пересматривая эту трилогию, я даже представить не мог, что когда-нибудь стану актером и буду работать с ними бок о бок. Буду работать с настоящими легендами! Такое ощущение, будто я сорвал куш, играя в лотерею. Это невероятные эмоции!

К вам также присоединились несколько замечательных актеров, например Деванда Вайз и Мамуду Ати.

Они оба — незаурядные молодые таланты. Деванда поразила меня тем, как умело и профессионально она выглядит в кадре. Как только она появляется в какой-то сцене – невозможно оторвать взгляд. Она – настоящая звезда. Мамуд так же потрясающий: он умеет привлекать внимание зрителей. Думаю, у них впереди блестящее и удивительное будущее.

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Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Если мы уже заговорили о замечательной работе, нельзя не вспомнить режиссера Колина Треворроу, энергия и видение которого направляли проект в правильное русло и привели нас в этот грандиозный финал. Расскажите немного о нем.

Я буду лаконичным, но откровенным.

Колин чрезвычайно усердно работал над проектом, он вложил всю свою душу в этот фильм. Его чувства к этой киноистории сравнимы с рождением и воспитанием ребенка. Он невероятно заботлив, очень трудолюбив и всегда очень четко умеет донести мысль.

Колин был чрезвычайным партнером во всем, и я тоже считаю его прекрасным другом. Я всегда могу обратиться на него за советом или руководством, причем не только по поводу роли, но и жизни в целом.



Кадр из "Мира Юрского периода 3" / Фото пресс-службы

Чего ждать от "Мира Юрского периода 3": сюрпризы и динозавры

Ну и как без динозавров. Каких сюрпризов нам стоит ожидать в этой части? Как проходили съемки сцен, в которых они будут появляться?

В этом фильме очень много экшна! У нас есть новые замечательные динозавры такие, как Гиганотозавр (самое крупное сухопутное хищное животное, когда-либо ходившее по Земле) или Кетцалькоатль (величайший ужас, который когда-либо видело небо), и даже пернатый динозавр под названием Пирораптор! И некоторые из наших любимых динозавров из прошлых фильмов – например, Тиранозавр Рекс и Велицераптор, известный как Блю. А у Блю есть ребенок, которого теперь называют Бета, это очень мило. Поэтому, когда дело доходит до динозавров, ждите высшего пилотажа.

Невероятные ощущения от того, – Крис Пратт об опыте работы над франшизой

Итак, зрители наконец-то увидят "Мир Юрского периода 3: Доминион". Какие эмоции наполняют вас, когда вспоминаете о том опыте работы над франшизой?

Большая благодарность, гордость, смирение и любопытство. Я все еще не до конца отдаю себе отчет, что это финал, но меня переполняют невероятные ощущения от того, что я был частью такой культовой франшизы. Однажды я вполне осознаю, что эта история была одной из величайших глав моей жизни.



Кадр из "Мира Юрского периода 3" / Фото пресс-службы