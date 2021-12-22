"Самая большая угроза нашей вселенной – это ты": трейлер фильма о Докторе Стрэндже

Один из самых ожидаемых фильмов вселенной Marvel уже совсем скоро выйдет на телеэкранах – "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия". В нем покажут одного из любимых героев – доктора Стрэнджа, роль которого исполнил Бенедикт Камбербэтч.

Известно, что релиз фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", который должен был состояться 24 марта, перенесли на 6 мая 2022 года. События будут происходить после событий фильма "Мстители: Финал" и доктор Стрэндж будет продолжать исследовать камень времени. Однако, старый товарищ, который теперь стал врагом, пытается уничтожить Стрэнджа.

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О производстве фильма официально объявили в 2019 году. Режиссером проекта стал Сэм Рэйми, а сценарий принадлежит Жаду Бартлетту. В видео можно увидеть, как Доктор Стрэндж приходит в себя после событий в "Мстителях" и наблюдает, как меняется мир. Там мы видим Ванду Максимову, которая соглашается помочь Стрэнджу противостоять мультивселенной. Что интересно, в последних кадрах предстал альтернативный Доктор Стрэндж, который является полной противоположностью главному герою. "Самая большая угроза нашей вселенной – это ты", – звучит в трейлере с намеком на то, что зрители увидят очень интересную историю вокруг героя.

"Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" 2022: смотреть видео онлайн

Стоит отметить, что новый тизер-трейлер появился через неделю после премьеры "Человека-паука: нет пути домой", который получил бешеный успех в прокате.

Актеры фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия":