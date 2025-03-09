Один эпизод стоит миллионы долларов: 3 самых дорогих сериала за всю историю кино

Годы назад сериалы состояли из 20-минутных эпизодов, снимавшихся в небольших студиях в одном месте. Сейчас это превратилось в высококачественное производство с бюджетом, иногда достигающим огромных масштабов.

Сейчас качественные сериалы сложно назвать хуже полнометражных фильмов. Большую роль в этом играет большой бюджет. 24 Канал со ссылкой на Collider расскажет о самых дорогих телешоу.

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"Друзья" (1994 – 2004)

Бюджет: 10 миллионов долларов за эпизод (234 серии)

Любимый телевизионный ситком, который по сей день является фаворитом многих киноманов, рассказывает о жизни особых друзей. Они движутся каждый своим путем в Нью-Йорке – с собственными амбициями и целями.

Бюджет может стать неожиданностью, ведь сериал не выглядит дорогостоящим. Но из-за роста популярности каждый участник актерского состава заработал более 1 миллиона долларов в финальном сезоне.

"Друзья": смотрите трейлер онлайн

"Скорая помощь" (1994)

Бюджет: 1 – 3 сезона: 2 миллиона долларов за эпизод; 4 – 6 сезоны: 13 миллионов долларов за эпизод; 7 – 9 сезоны: 8 миллионов долларов за эпизод.

Эта медицинская драма переносит зрителя в общую больницу округа Чикаго, где врачи переживают то взлеты, то падения в своей профессиональной и личной жизни. Каждый эпизод рассказывает отдельную напряженную историю.

Один из лучших медицинских сериалов имеет звездный актерский состав – это одна из причин, почему проект вышел таким дорогим.

"Скорая помощь": смотрите трейлер онлайн

"Очень странные дела" (2016 – до сих пор)

Бюджет: 30 миллионов долларов за эпизод (42 серии)

Один из самых успешных и одновременно долговременных сериалов Netflix рассказывают о пропавшем мальчике в 80-е годы, секретные правительственные объекты, заговоры и многое другое.

Мрачный и насыщенный острыми поворотами в сюжете сериал имеет амбициозный бюджет. Большой бюджет позволил больше масштабов в съемках и длинные эпизоды, которые напоминают кино.

"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн

Заметим, в этом месяце будет премьера ряда новых кинопроектов. Обратите внимание на лучшие сериалы, которые выйдут в марте.

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