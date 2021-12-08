Самые громкие сериалы Marvel 2021 года: три истории кинокомиксов, получивших высокие рейтинги

Тяжелый 2021 год был плодотворен на кинопремьеры и новинки мира сериалов. Успела удивить своих поклонников и кинокомпания Marvel. Редакция Кино 24 выбрала три самых громких сериала популярной киновселенной супергероев.

Подборку самых громких проектов 2021 года составили сериалы известной коллаборации Marvel и Disney. Рейтинг редакции Кино 24 составлен на основе самых высоких отзывов от кинокритиков и аудитории по данным на независимом сайте Rotten Tomatoes.

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Самые громкие сериалы Marvel 2021 года

3. Сокол и Зимний солдат / The Falcon and The Winter Soldier

Сокол и Зимний солдат – разношерстный и уникальный дуэт. Впервые в киновселенной Marvel они объединились ради большого приключения, в котором проверяют их навыки выживания, а также их терпение. Сериал получил 89% свежести от кинокритиков из 100% и 82% из 100% – от аудитории.

Вывод критиков: Сериал "Сокол и Зимний солдат", наполненный боевыми сценами и ловкими ходами персонажей, достоин наследия Капитана Америкой с его странствующими интригами, социальным значением. Что главное – блестящее объединение звезд Энтони Маки и Себастьяна Стэна.

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"Сокол и Зимний Солдат" 2021: смотрите трейлер сериала

2. ВандаВижн / WandaVision

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Живя идеализированной загородной жизнью, сверхмощные существа киновселенной Marvel – Ванда и Вижн – заподозрили, что все не так, как кажется на первый взгляд, и где-то существует настоящая реальность супергероев. Сериал получил 91% свежести от кинокритиков из 100% и 86% из 100% – от аудитории.

Вывод критиков: WandaVision – это романтическая дань истории телевидения, – это странный и смелый шаг в маленький экран для MCU и идеальная коллаборация для Элизабет Олсен и Пола Беттани.

"ВандаВижн" 2021: смотрите трейлер сериала

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1. Локи / Loki

Локи (Том Хиддлстон), бог озорства, выходит из тени своего брата, чтобы отправиться в приключение, которое происходит после событий "Мстителей: Финал". Его ждет встреча со своими вариациями во всех возможных реальностях. Сериал получил аж 92% свежести от кинокритиков из 100% и 90% из 100% – от аудитории.

Заключение критиков: отличное развлечение от MCU. Том Хиддлстон превращается из любимого злодея в милого антигероя – с небольшой помощью Оуэна Уилсона. Что касается сериала, то он настолько же необычен, очарователен, насколько опасен, как сам Локи.

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