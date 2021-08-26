Фильмография актрисы насчитывает более 40 кинолент – фильмов и сериалов – комедий, драм, боевиков, фантастики, ужасов, драмедии и других.

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Киллеры

Год: 2010

Оригинальное название: Killers

Американская комедия, в которой Кэтрин Винник сыграла роль Вивиан. В центре сюжета – Спенсер (Эштон Кутчер), профессиональный киллер, который должен выполнить свое важнейшее задание, но однажды, на курорте, встречает женщину, в которую влюбляется. И все идет не так, как планировалось.

"Киллеры" 2010 год: смотрите трейлер

Темная башня

Год: 2017

Оригинальное название: The Dark Tower

Научно-фантастический вестерн, снятый по мотивам одноименных романов Стивена Кинга. Кэтрин Винник в ленте перевоплотилась в Лори Чеймберс, мать Джейка. В центре сюжета – история о стрелках Роланде Дискейне и Джеке Чеймберсе, которые отправляются на спасение Темной Башни, что является настоящим центром Вселенной.

"Темная башня" 2017: смотрите трейлер

Заступник

Год: 2021

Оригинальное название: The marksman

В этом экшн-триллере Кэтрин Винник сыграла Сару. По сюжету, бывший профессиональный снайпер Джим (Лиам Нисон) попадает в несправедливую и жестокую игру наркокартелей. И здесь главному герою придется вспомнить все боевые техники, чтобы защитить себя.

"Заступник" 2021: смотрите трейлер

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Викинги

Годы: 2013 – 2018

Количество сезонов: 6

Количество серий: 79

Оригинальное название: Vikings

Сериал основан на истории саги о набегах викингов на англосаксонскую Великобританию и Западно-Франкское королевство. Кэтрин Винник здесь сыграла главную роль Лагерты – обладательницы земель и пиратки. Она также была первой женой Рагнара Лодброка, вокруг которого происходят все приключения сериала "Викинги".

Лагерта в "Викингах": смотрите видео

Любовь и другие лекарства

Год: 2010

Оригинальное название: Love and Other Drugs

Фильм основывается на основе научно-популярной автобиографической книги Джейми Рейди. Здесь Кэтрин Винник сыграла роль Лизы. В центре истории – фармацевтический бизнес молодого продавца, который помогает мужчинам в сексуальных целях.

"Любовь и другие лекарства" 2010 год: смотрите трейлер