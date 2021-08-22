Кэтрин Винник удачно начала карьеру с комедий, плавно перейдя в драматические роли, закрепив свой звездный статус культовым шоу "Викинги". Благодаря этому сериалу приобрела бешеную популярность. Сегодня же канадско-американская актриса гордится украинскими корнями.

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В своем инстаграме звезда опубликовала в сторис несколько фото:

На первом – актриса сфотографировала Государственный Флаг Украины , подписав My motherland (Моя Родина);

, подписав My motherland (Моя Родина); На втором – Кэтрин стоит рядом с родителями, которые отмечают такую важную трогательную дату – 50 лет вместе в браке;

"Мои украинские родители были немного строже, чем у многих моих канадских друзей. Они больше обращали внимание на дисциплину, при этом никогда меня не обижали. Но график был сложным: я должна была хорошо учиться, посещать секции не менее 3 – 4 раз в неделю, учиться в греко-католической воскресной школе, а также не пропускать свои обязанности в украинской скаутской организации "Пласт". И я им за это благодарна", – рассказала актриса изданию Real Style.

На третьем и четвертом – актриса позирует перед Софией Киевской и отмечает: Ukraine you are beautiful (Украина, ты замечательная).



Государственный флаг Украины в инстаграме звезды / Скриншот из инстаграм-сторис Кэтрин Винник



Актриса с родителями в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис Кэтрин Винник



Актриса возле Софии Киевской / Скриншот из инстаграм-сторис Кэтрин Винник



Актриса возле Софии Киевской / Скриншот из инстаграм-сторис Кэтрин Винник

Как отреагировали украинские звезды: Сергей Притула и Леся Никитюк

Сергей Притула, конечно, не замедлил с ответом, ведь, как сказал в своем инстарам-сторис, он является настоящим фанатом звезды.

О, Боже, я не могу поверить – Кэтрин Винник в Киеве! Наша королева, наша Лагерта, мы очень гордимся тобой! Желаем хорошего пребывания в Украине! Если ты хочешь лучшего гида, – просто позвони мне, я твой большой фанат!,

– в шутку обратился Сергей к звезде.



Сергей Притула обратился к Кэтрин Винник / Скриншот из инстаграм-сторис украинской звезды

Леся Никитюк эмоционально отреагировала на визит звезды ведь тоже уважает Кэтрин Винник и обожает ее роли.

Если она в Киеве, то, бляха, я иду ее искать,

– сказала Леся.



Реакция Леси Никитюк на приезд Кэтрин Винник в Киев / Скриншот из инстаграм-сторис украинской звезды

Что известно о Кэтрин Винник

Родители, бабушки и дедушки актрисы – выходцы из Украины: со Львовской и Тернопольской областей;

До 8 лет девушка разговаривала только на украинском;

Ее настоящее имя – Екатерина Винницкая;

Родители Кэтрин много лет назад эмигрировали в Канаду, а ее дедушка, Владимир Винницкий, был сечевым стрельцом;

В 20 лет звезда единоборств попала на съемочную площадку и начала изучать актерское мастерство в студии Уильяма Эспера в Нью-Йорке.

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