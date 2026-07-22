Есть саундтреки, которые давно стали культурным явлением. Их узнают даже те, кто не видел ни одной серии. 24 Канал собрал пять легендарных мелодий, которые практически невозможно слушать в тишине.

"Совершенно секретно"

Если после первых нескольких свистящих нот вам захотелось оглянуться, не стоит ли где-нибудь НЛО, – все работает как надо.

Культовая тема The X-Files: The Original Motion Picture Score стала одним из самых известных телевизионных саундтреков в истории. А сам сериал десятилетиями держал зрителей между двумя крайностями: Малдером, который верил буквально во все, и Скалли, которая упорно искала научное объяснение даже самым диким событиям.

"Секретные материалы": слушать саундтрек онлайн

"Твин Пикс"

Есть саундтреки, которые просто сопровождают сериал. А есть музыка, которая и есть сериал. Легендарную тему Анджело Бадаламенти достаточно услышать один раз, чтобы навсегда ассоциировать ее с туманным городком, кофе, вишневым пирогом и странным ощущением, что сейчас точно произойдет что-то совершенно непонятное.



Недаром этот саундтрек считают одним из лучших в истории телевидения

"Твин Пикс": слушать саундтрек онлайн

"Друзья"

So no one told you life was gonna be this way... Да, можете не сдерживаться – следующую строчку вы уже точно знаете.

Песня I'll Be There for You группы The Rembrandts давно живет отдельной жизнью, независимой от сериала. Но стоит услышать первые аккорды – и перед глазами мгновенно появляются шестеро друзей, диван в Central Perk и тот самый фонтан из заставки.

"Друзья": слушать саундтрек онлайн

"Игра престолов"

Есть музыка, которая не нуждается в словах. Саундтрек к "Игре престолов" – именно такой случай.

Тема композитора Рамина Джавади давно стала символом эпического телевидения. И даже если вы уже не помните, кто кому был родственником в Вестеросе, эту мелодию узнаете безошибочно.

"Игра престолов": слушать саундтрек онлайн

"Странные чудеса"

Несколько синтезаторных нот – и вы словно снова оказались в 1980-х, хотя могли там даже не родиться.

Композиция Stranger Things · Kyle Dixon & Michael Stein в сериале "Очень странные дела" идеально передает атмосферу мистики, ретро и легкого ощущения, что за соседней дверью может скрываться портал в другое измерение. И именно благодаря этому саундтрек стал таким же культовым, как и приключения Одиннадцатой и ее друзей.

"Очень странные дела": слушать саундтрек онлайн

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