Вы наверняка сейчас начнете напевать это: 5 саундтреков из сериалов, которые знают все

Говорят, хорошую песню узнают по первым нотам. И заставки сериалов давно доказали: иногда достаточно нескольких секунд музыки, чтобы мозг автоматически начал прокручивать знакомые кадры. Еще мгновение – и вы уже мысленно сидите в Central Perk, ищете пришельцев вместе с Малдером или снова переживаете за Старков.

Есть саундтреки, которые давно стали культурным явлением. Их узнают даже те, кто не видел ни одной серии. 24 Канал собрал пять легендарных мелодий, которые практически невозможно слушать в тишине.

"Совершенно секретно"

Если после первых нескольких свистящих нот вам захотелось оглянуться, не стоит ли где-нибудь НЛО, – все работает как надо.

Культовая тема The X-Files: The Original Motion Picture Score стала одним из самых известных телевизионных саундтреков в истории. А сам сериал десятилетиями держал зрителей между двумя крайностями: Малдером, который верил буквально во все, и Скалли, которая упорно искала научное объяснение даже самым диким событиям.

"Секретные материалы": слушать саундтрек онлайн

"Твин Пикс"

Есть саундтреки, которые просто сопровождают сериал. А есть музыка, которая и есть сериал. Легендарную тему Анджело Бадаламенти достаточно услышать один раз, чтобы навсегда ассоциировать ее с туманным городком, кофе, вишневым пирогом и странным ощущением, что сейчас точно произойдет что-то совершенно непонятное.



Недаром этот саундтрек считают одним из лучших в истории телевидения

"Твин Пикс": слушать саундтрек онлайн

"Друзья"

So no one told you life was gonna be this way... Да, можете не сдерживаться – следующую строчку вы уже точно знаете.

Песня I'll Be There for You группы The Rembrandts давно живет отдельной жизнью, независимой от сериала. Но стоит услышать первые аккорды – и перед глазами мгновенно появляются шестеро друзей, диван в Central Perk и тот самый фонтан из заставки.

"Друзья": слушать саундтрек онлайн

"Игра престолов"

Есть музыка, которая не нуждается в словах. Саундтрек к "Игре престолов" – именно такой случай.

Тема композитора Рамина Джавади давно стала символом эпического телевидения. И даже если вы уже не помните, кто кому был родственником в Вестеросе, эту мелодию узнаете безошибочно.

"Игра престолов": слушать саундтрек онлайн

"Странные чудеса"

Несколько синтезаторных нот – и вы словно снова оказались в 1980-х, хотя могли там даже не родиться.

Композиция Stranger Things · Kyle Dixon & Michael Stein в сериале "Очень странные дела" идеально передает атмосферу мистики, ретро и легкого ощущения, что за соседней дверью может скрываться портал в другое измерение. И именно благодаря этому саундтрек стал таким же культовым, как и приключения Одиннадцатой и ее друзей.

"Очень странные дела": слушать саундтрек онлайн

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