Среди них Ханде Эрчел, Неслихан Атагюль и другие. Читайте на сайте 24 Канала, кто еще из турецких актрис продолжает быть в списке самых популярных и в каких сериалах сыграли знаменитые красавицы.

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Самые популярные турецкие актрисы

Ханде Эрчел

Известную турецкую актрису и модель знают преимущественно благодаря ролям в сериалах "Любовь не понимает слов", "Дочки Гюнеш", "Кольцо", "Постукай в мою дверь".

Последний принес актрисе популярность мирового масштаба. В сериале "Постукай в мою дверь" девушка сыграла роль Эды, которая совместно проживает со своей тетей и работает в цветочном магазине. Утратив родителей в детстве из-за трагедии, она сосредотачивается на своем учении как ландшафтный архитектор и готовится к стажировке в Италии. Однако ее планы рушатся, когда Эда неожиданно теряет стипендию от местного архитектурного бюро "Art Life", предназначенную для талантливых студентов. На выпускном она встречает владельца "Art Life" – молодого и одаренного архитектора Серкана Болата и с этого начинается большая и интересная история.

"Постукай в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

Фахрие Эвжен

В третьей экранизации выдающейся книги "Королек – пения певчая" сыграла Фахрие Эвджен – одна из десяти самых красивых женщин Турции. Ее избрали среди сотен претенденток.

Но именно она стала главной героиней Фериде, которая в детстве получила кличку Корольок за свою живость и любовь к выходкам. В ее раннем возрасте мать умерла от чахотки, а отец, будучи военным, решил выслать девочку во французский пансион. Через несколько лет поступает сообщение о смерти отца Фериде. Девушка остается сиротой и ее опекает тетя Бесиме с мужем Сейфеттином. У Бесиме и Сейфеттина есть свои дети – Кямран и Неджмие. Фериде влюбляется в Кямрана, но он не принимает ее всерьез.

"Королек – птичка певчая": смотрите онлайн трейлер сериала

Мерьем Узерли

После успешного кастинга на роль Хюррем-Султана, Мерьем Узерли привлекла к себе внимание всего мира своей красотой. Звезда родилась в семье турецкого отца и германской матери. У нее есть двое старших братьев и сестра. Освоив актерское искусство, она прошла обучение в Студии актера Фрезе.

Особую славу актрисе принесла роль Хюрем-Султан в сериале "Великий век. Роксолана". После принятия ислама Роксолане было присвоено имя Хюррем. Сулейман поднял Роксолану на ранг главной жены и называл ее "милым сердцем". Роксолана оказалась не только умелой любовницей, но и умной и интересной собеседницей, обладающей глубокими знаниями в искусстве и государственных делах. Для осуществления своих амбиций в султанате Хюррем исключала из игры всех, кто мог бы в ней помешать.

"Великий век. Роксолана": смотрите онлайн трейлер сериала

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Демет Оздемир

Турецкая актриса, модель и танцовщица. Впервые на экранах появилась в 2013 году с сериалом Я открою тебе тайну на канале Fox TV. Позже приняла участие в сериале "Курт Сеит и Саша", играя роль Айлин.

В 2015 году вместе с Юсуфом Чимом снялась в сериале "Запах клубники", где исполнила роль Асли. В июне 2016 года вернулась на экраны в роли Лале в сериале "Номер 309".

"Номер 309": смотрите онлайн трейлер сериала

Неслихан Атагюль

Родилась актриса в Стамбуле. Фильм "Первая любовь" стал ее первым шагом в кинокарьере. До этого момента у Неслихан не было опыта в кино.

В 2008-2009 годах Неслихан сыграла в 34 сериях сериала "Ноябрь". В 2013 году она взяла на себя главную роль в сериале "Два лица Стамбула". Роль в ленте "Все что мне осталось от тебя" принесла ей большую славу. Несмотря на свой молодой возраст, Неслихан уже завоевала популярность, получила многочисленные награды и обрела свою любовь в лице актера и модели Кадыра Догула. Зрители знают Неслихан Атагюль по роли в "Бесконечной любви", где ее избранником в сериале стал Бурак Озчивит.

"Бесконечная любовь": смотрите онлайн трейлер фильма