Принесли миллиарды долларов: 10 самых кассовых фильмов 2024 года

2024 год был продуктивным и насыщенным для сферы кино. Состоялись премьеры многих блокбастеров, сиквелов и адаптаций, которые поразили критиков и зрителей. Они не только оправдали ожидания, но и достигли более высоких кассовых сборов, чем в прошлом году.

24 Канал расскажет о фильмах, которые больше всего выделились среди других. Они стали самыми захватывающими лентами года, ведь собрали самый большой бокс-офис и достигли огромного успеха.

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"Головоломка 2" (1,698 миллиарда долларов)

Райли теперь подросток, и теперь ей приходится иметь дело не только с базовыми чувствами. В ее жизни происходит ряд хаотических событий, где ситуацию усугубляют новые эмоции.

Не всегда анимационные фильмы-продолжения способны покорить зрителей так же, как первая часть ленты. Однако Pixar удалось захватить исключительной историей о взрослении и принятии всех эмоций. Фильм стал не только самым кассовым фильмом года, но и самым кассовым анимационным фильмом всех времен.

"Головоломка 2": смотрите трейлер онлайн

"Дэдпул и Росомаха" (1,338 миллиарда долларов)

Новый фильм от киновселенной Marvel рассказывает о Дэдпуле, который на этот раз путешествует по мультивселенной вместе с амбициозным Росомахой, чтобы спасти свой родной дом. Их пара наталкивается на ряд проблемных ситуаций.

Фирменное чувство юмора Дэдпула и удачный сценарий соединились и показали невероятный результат в мировом бокс-офисе. Фильм оказался настолько успешным, что стал самым кассовым всех времен с рейтингом R.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн

"Гадкий Я 4"

Грю и его семья вынуждены покинуть свой дом и скрываться от преступника-беглеца и его роковой второй половинки. Злодей приближается с надеждой отомстить главному герою.

Этот фильм не стал самым кассовым во франшизе, однако продемонстрировал кассовый успех. История о миньонах имеет перспективы завоевывать предпочтения зрителей даже спустя годы. Здесь и беззаботность, и очарование, и напряжение.

"Гадкий Я 4": смотрите трейлер онлайн

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