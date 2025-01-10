Принесли миллиарды долларов: 10 самых кассовых фильмов 2024 года
2024 год был продуктивным и насыщенным для сферы кино. Состоялись премьеры многих блокбастеров, сиквелов и адаптаций, которые поразили критиков и зрителей. Они не только оправдали ожидания, но и достигли более высоких кассовых сборов, чем в прошлом году.
24 Канал расскажет о фильмах, которые больше всего выделились среди других. Они стали самыми захватывающими лентами года, ведь собрали самый большой бокс-офис и достигли огромного успеха.
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"Головоломка 2" (1,698 миллиарда долларов)
Райли теперь подросток, и теперь ей приходится иметь дело не только с базовыми чувствами. В ее жизни происходит ряд хаотических событий, где ситуацию усугубляют новые эмоции.
Не всегда анимационные фильмы-продолжения способны покорить зрителей так же, как первая часть ленты. Однако Pixar удалось захватить исключительной историей о взрослении и принятии всех эмоций. Фильм стал не только самым кассовым фильмом года, но и самым кассовым анимационным фильмом всех времен.
"Головоломка 2": смотрите трейлер онлайн
"Дэдпул и Росомаха" (1,338 миллиарда долларов)
Новый фильм от киновселенной Marvel рассказывает о Дэдпуле, который на этот раз путешествует по мультивселенной вместе с амбициозным Росомахой, чтобы спасти свой родной дом. Их пара наталкивается на ряд проблемных ситуаций.
Фирменное чувство юмора Дэдпула и удачный сценарий соединились и показали невероятный результат в мировом бокс-офисе. Фильм оказался настолько успешным, что стал самым кассовым всех времен с рейтингом R.
"Дэдпул и Росомаха": смотрите трейлер онлайн
"Гадкий Я 4"
Грю и его семья вынуждены покинуть свой дом и скрываться от преступника-беглеца и его роковой второй половинки. Злодей приближается с надеждой отомстить главному герою.
Этот фильм не стал самым кассовым во франшизе, однако продемонстрировал кассовый успех. История о миньонах имеет перспективы завоевывать предпочтения зрителей даже спустя годы. Здесь и беззаботность, и очарование, и напряжение.
"Гадкий Я 4": смотрите трейлер онлайн
В список самых кассовых фильмов также попали:
- "Моана 2" (896,6 миллиона долларов)
- "Дюна 2" (707,1 миллиона долларов)
- "Wicked: Чародейка" (640,1 миллиона долларов)
- "Годзилла и Конг: Новая империя" (586,7 миллиона долларов)
- "Панда Кунг-Фу 4" (547,6 миллиона долларов)
- "YOLO. Фильм" (479.5 миллионов долларов)
- "Веном: Последний танец" (475 миллионов долларов).