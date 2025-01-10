24 Канал розповість про фільми, які найбільше виділилися з-поміж інших. Вони стали найзахопливішими стрічками року, адже зібрали найбільший бокс-офіс та досягли шаленого успіху.

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"Думками навиворіт 2" (1,698 мільярда доларів)

Райлі тепер підліток, тож тепер їй доводиться мати справу не лише з базовими почуттями. У її житті стається низка хаотичних подій, де ситуацію погіршують нові емоції.

Не завжди анімаційні фільми-продовження здатні підкорити глядачів так само, як перша частина стрічки. Однак Pixar вдалося захопити винятковою історією про дорослішання та прийняття всіх емоцій. Фільм став не лише найкасовішим фільмом року, але й найкасовішим анімаційним фільмом всіх часів.

"Думками навиворіт 2": дивіться трейлер онлайн

"Дедпул і Росомаха" (1,338 мільярда доларів)

Новий фільм від кіновсесвіту Marvel розповідає про Дедпула, який цього разу подорожує мультивсесвітом разом з амбітним Росомахою, щоб врятувати свій рідний дім. Їхня пара натрапляє на низку проблемних ситуацій.

Фірмове почуття гумору Дедпула та вдалий сценарій поєдналися та показали неймовірний результат у світовому бокс-офісі. Фільм виявився настільки успішним, що став найкасовішим усіх часів з рейтингом R.

"Дедпул і Росомаха": дивіться трейлер онлайн

"Нікчемний Я 4"

Грю та його родина змушені покинути свій дім та переховуватися від злочинця-втікача та його фатальної другої половинки. Лиходій наближається з надією помститися головному героєві.

Цей фільм не став найкасовішим у франшизі, однак продемонстрував касовий успіх. Історія про міньйонів має перспективи завойовувати вподобання глядачів навіть через роки. Тут і безтурботність, і чарівність, і напруга.

"Нікчемний Я 4": дивіться трейлер онлайн

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