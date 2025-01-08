Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Культура. Эта цифра составляет 9,8% от общих сборов всех кинопрокатных лент в Украине, что является исключительным достижением для кинопроизводителей страны.

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Самые кассовые премьеры 2024 года: о каких суммах идет речь

В 2024 году украинские фильмы достигли значительных кассовых успехов, и среди них особенно выделяются несколько проектов, которые привлекли больше всего внимания зрителей и принесли самые высокие сборы.

Одним из лидеров по кассовым сборам стал фильм "Я, Победа и Берлин", который собрал в прокате 59,3 миллиона гривен, что эквивалентно 391 тысячи проданных билетов. Это настоящий хит года, который значительно опередил другие проекты по популярности. Не менее успешным оказался фильм "Конотопская ведьма", принесший 57,4 миллиона гривен и зафиксировала 358 тысяч проданных билетов.

Указанную десятку лидеров также дополняют такие фильмы, как "Дом "Слово". Бесконечный роман" – с кассовыми сборами 18,6 миллиона гривен и 123 тысячами билетов. "Яремчук: Несравненный мир красоты", который собрал 15,3 миллиона гривен и 100 тысяч билетов, а также "Собрание ОСМД", которые закончили год с результатом 14,9 миллиона гривен и 84 тысячами проданных билетов.

Надежда Коротушка, руководитель направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Group, обращает внимание на то, что огромный успех кинопроката в Украине в 2023 году был в основном обусловлен двумя большими проектами – "Мавки" и "Довбуш". Эти фильмы стали настоящими этапными достижениями для украинского кинематографа, и не только из-за мощных кассовых сборов, но и благодаря высокому уровню производства и незабываемому сторителлингу.

Однако, несмотря на такие успехи, Надежда Коротушка выражает определенные опасения относительно того, что в ближайшие несколько лет украинское кино, вероятно, не сможет подарить новые проекты такого же масштаба. Она замечает, что создание фильмов, равных по качеству и масштабу "Мавке" и "Довбушу", требует значительных ресурсов и времени. Это создает ощущение, что подобные крупные проекты могут стать редкими в ближайшем будущем.

Однако, несмотря на эти предостережения, 2024 год стал важным этапом для украинского кинематографа. Он отметился значительным ростом количества отечественных кинопроектов, которые вышли на большие экраны. Это свидетельствует о том, что украинская киноиндустрия активно развивается, и с каждым годом на рынке появляются новые интересные фильмы, которые способны привлечь внимание зрителей.