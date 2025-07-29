Уже прошла половина 2025 года, поэтому в киноиндустрии начинают подводить итоги. За 6 месяцев вышло множество фильмов, и многие из них стали суперпопулярными и принесли высокий доход своим кинокомпаниям.

В первой половине 2025 года мир кино удивлял и грандиозными блокбастерами, и фантазийными римейками, и оригинальными историями. Лишь некоторым из них удалось захватить сердца зрителей во всем мире и стать лидерами проката, пишет Кино 24 со ссылкой на Box Office Mojo.

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"Нэчжа побеждает Царя драконов" – 1,9 миллиардов долларов

Это китайский анимационный фэнтези-фильм, ставший самым богатым мультиком в истории, превзойдя "Мысли наизнанку 2". Он основан на легенде о персонаже китайской мифологии Нечжа. Мультфильм рассказывает о мальчике, который вернувшись к жизни, предстает перед очередным испытанием.

"Нэчжа побеждает Царя драконов": смотрите трейлер онлайн

"Лило и Стич" – 1,08 миллиарда долларов

Римейк одноименного фильма 2002 года почти полностью воспроизводит оригинал. Он рассказывает о 6-летней гавайской девочке Лило, которая живет с сестрой после смерти родителей и чувствует себя одиноко. Однажды она берет из приюта собачку – им оказывается пришелец из космоса, который сбежал от своих создателей.

"Лило и Стич": смотрите трейлер онлайн

"Minecraft в кино" – 955 миллионов долларов

Лента, созданная по мотивам видеоигры Minecraft, рассказывает о группе неудачников. Они случайно попадают во вселенную игры. Чтобы спасти этот мир и успешно вернуться домой, им нужно пройти несколько непростых заданий.

"Minecraft в кино": смотрите трейлер онлайн

"Мир Юрского периода: Возрождение" – 720 миллионов долларов

Через 5 лет после событий "Доминиона" экология становится непригодной для динозавров. Те, кто остались, выживают в изоляции с необходимыми для них условиями. Эксперт Зора Беннетт отправляется в секретную миссию, чтобы получить ДНК трех крупнейших динозавров для научного прорыва.

"Мир Юрского периода: Возрождение": смотрите трейлер онлайн

"Как приручить дракона" – 606 миллионов долларов

Это игровая адаптация и римейк одноименного фильма 2010 года об острове Туп, где викинги и драконы веками были заклятыми врагами. Там живет парень Икавка, сын вождя. Вопреки традициям, он решается подружиться с грозным драконом породы Ночная Фурия – Беззубиком. Этот союз открывает истинную природу этих существ и ставит под сомнение основные ценности викингов.

"Как приручить дракона": смотрите трейлер онлайн

"Миссия невыполнима: Финальная расплата" – 592 миллиона долларов

Агент секретной службы Итан Хант готовится к очередному заданию. Влиятельный человек стремится завладеть доступом к искусственному интеллекту и изменить весь общественный порядок. Кажется, что помешать ему невозможно – но как раз для этого и существует команда главного героя.

"Миссия невыполнима: Финальная расплата": смотрите трейлер онлайн

"F1 (фильм)" – 511 миллионов долларов

Пилот Формулы-1 Сонни Хейс (роль исполняет Брэд Питт), который участвовал в гонках в 90-х, после жуткой аварии покинул Формулу. Владелец команды имеет для него новое предложение – стать наставником талантливого новичка.

"F1 (фильм)": смотрите трейлер онлайн