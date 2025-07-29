У першій половині 2025 року світ кіно дивував і грандіозними блокбастерами, і фантазійними римейками, і оригінальними історіями. Лише деяким з них вдалося захопити серця глядачів у всьому світі та стати лідерами прокату, пише Кіно 24 з посиланням на Box Office Mojo.

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"Нечжа 2" – 1,9 мільярда доларів

Це китайський анімаційний фентезі-фільм, що став найбагатшим мультиком в історії, перевершивши "Думки навиворіт 2". Він заснований на легенді про персонажа китайської міфології Нечжа. Мультфільм розповідає про хлопчика, який повернувшись до життя, постає перед черговим випробовуванням.

"Нечжа 2": дивіться трейлер онлайн

"Ліло і Стіч" – 1,08 мільярда доларів

Римейк однойменного фільму 2002 року майже повністю відтворює оригінал. Він розповідає про 6-річну гавайську дівчинку Ліло, яка живе з сестрою після смерті батьків і почувається самотньо. Якось вона бере з притулку песика – ним виявляється прибулець з космосу, який втік від своїх творців.

"Ліло і Стіч": дивіться трейлер онлайн

"Minecraft: Фільм" – 955 мільйонів доларів

Стрічка, створена за мотивами відеогри Minecraft, розповідає про групу невдах. Вони випадково потрапляють до всесвіту гри. Щоб врятувати цей світ та успішно повернутися додому, їм потрібно пройти кілька непростих завдань.

"Minecraft: Фільм": дивіться трейлер онлайн

"Світ Юрського періоду: Відродження" – 720 мільйонів доларів

Через 5 років після подій "Домініону" екологія стає непридатною для динозаврів. Ті, хто залишилися, виживають в ізоляції з необхідними для них умовами. Експертка Зора Беннетт вирушає в секретну місію, щоб отримати ДНК трьох найбільших динозаврів для наукового прориву.

"Світ Юрського періоду: Відродження": дивіться трейлер онлайн

"Як приборкати дракона" – 606 мільйонів доларів

Це ігрова адаптація та римейк однойменного фільму 2010 року про острів Туп, де вікінги й дракони століттями були заклятими ворогами. Там живе хлопець Гикавка, син вождя. Попри традиції, він наважується подружитися з грізним драконом породи Нічна Фурія – Беззубиком. Цей союз відкриває справжню природу цих істот і ставить під сумнів основні цінності вікінгів.

"Як приборкати дракона": дивіться трейлер онлайн

"Місія неможлива: Фінальна розплата" – 592 мільйони доларів

Агент секретної служби Ітан Гант готується до чергового завдання. Впливова людина прагне заволодіти доступом до штучного інтелекту та змінити весь суспільний порядок. Здається, що завадити йому неможливо – але якраз для цього й існує команда головного героя.

"Місія неможлива: Фінальна розплата": дивіться трейлер онлайн

"F1 Фільм" – 511 мільйонів доларів

Пілот Формули-1 Сонні Хейс (роль виконує Бред Пітт), який брав участь у перегонах у 90-х, після моторошної аварії покинув Формулу. Власник команди має для нього нову пропозицію – стати наставником талановитого новачка.

"F1 Фільм": дивіться трейлер онлайн