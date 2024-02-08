Узнайте в материале, какие шесть проектов, представленных FILM.UA Дистрибуцией, вошли в топ десяти самых успешных премьер прошлого года.

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Самые кассовые украинские фильмы 2023 года



Самые кассовые фильмы 2023 / Film.ua

"Мавка. Лесная песня"

На 2 марта в Украине вышел долгожданный украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня". Его создание требовало почти 200 миллионов гривен и восемь лет работы.

Мультфильм "Мавка. Лесная песня" основан на драме-феерии Леси Украинки "Лесная песня", но включает также другие сюжеты украинского фольклора. Однако, он значительно отличается от оригинального трагического сюжета произведения Леси Украинки. В мультфильме сохранено много персонажей из "Лесной песни", но их характеры и судьбы частично изменены.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Довбуш"

Создание фильма, рассказывающего о легендарной фигуре украинских Карпат Олексе Довбуше, заняло 10 лет.

События разворачиваются в Карпатах в начале XVIII века. Страшное управление польской шляхты заставляет гуцулов искать убежище в горах. Братья Олекса и Иван Довбуши оказываются вне закона и становятся опрышками. Начинается восстание гуцулов, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша, но ему удается их перехитрить.

"Довбуш": смотрите онлайн трейлер фильма

"Люксембург, Люксембург"

Фильм "Люксембург, Люксембург" рассматривает отношения главных персонажей с их отцом. Основной сюжет крутится вокруг братьев-близнецов Василия и Николая, которые узнают о болезни своего отца, оставившего семью, когда они были еще маленькие. Они решают отправиться в Люксембург, чтобы встретиться с ним, но оказывается, что это будет их последняя встреча. Режиссер Антонио Лукич изучает, как пройдет эта встреча, и соответствуют ли воспоминания братьев об отце реальности.

"Люксембург, Люксембург": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большая прогулка"

Комедийный сюжет разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: культурных Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В течение теплых весенних выходных они решают традиционно отправиться "на шашлыки", и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей рассматривает как "свою".

"Большая прогулка": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Памфир"

Действия фильма происходят на Западе Украины перед традиционным карнавалом Маланка. Памфир возвращается домой после длительного отсутствия, чтобы снова объединиться с семьей. Неисчерпаемая любовь семьи Памфира имеет побочные последствия и заставляет его выбрать рискованный путь с необратимыми последствиями.

"Памфир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Щедрик"

Эмоциональная кинодрама "Щедрик" рассказывает историю украинской, польской и еврейской семей, которые соединяются перед лицом двух репрессивных тоталитарных режимов во время Второй мировой войны.

"Щедрик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мирный-21"

Украинская военная экшн-драма 2023 года от режиссера Ахтема Сеитаблаева в основе имеет реальные события 2014 года, когда отряд луганских пограничников, расположенный на пограничном пункте, который стал названием фильма, вступил в бой с российскими военными, пытавшихся захватить эту позицию.

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой карпатский дедушка"

Эта история рассказывает о молодом итальянце Майке, который имеет корни из Украины и приезжает в заброшенное село в Карпатах, чтобы раскинуть прах своей матери. В этом селе живет его дедушка Михаил, известный как бывший клоун по прозвищу Буба. Встреча дедушки и внука сопровождается рядом неожиданных событий, которые навсегда меняют жизнь обоих мужчин.

"Мой карпатский дедушка": смотрите онлайн трейлер фильма

"20 дней в Мариуполе"

Фильм рассказывает о том, как Мариуполь переживал первые недели российского вторжения в Украину, описывая гуманитарную катастрофу, вызванную осадой, массовые захоронения, преступления российских войск, работу медицинского персонала и бомбардировки роддома. Кстати, этот фильм получил номинацию на Оскар в этом году.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ограбление по-украински"

Детский тренер по плаванию, Алекс, крайне очарован недосягаемой красавицей. Чтобы поразить ее и резко изменить свою жизнь, он принимает решение... совершить ограбление банка! Однако, как это часто бывает, все идет не по плану, и это приводит к неожиданным приключениям для главного героя и всех, кто оказался рядом.

"Ограбление по-украински": смотрите онлайн трейлер фильма