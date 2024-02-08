Дізнайтесь в матеріалі, які шість проєктів, представлених FILM.UA Дистрибуцією, увійшли до топ десяти найуспішніших прем'єр минулого року.

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Найкасовіші українські фільми 2023



Найкасовіші фільми 2023 / Film.ua

"Мавка. Лісова пісня"

На 2 березня в Україні вийшов довгоочікуваний український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня". Його створення вимагало майже 200 мільйонів гривень та вісім років праці.

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" заснований на драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня", але включає також інші сюжети українського фольклору. Проте, він значно відрізняється від оригінального трагічного сюжету твору Лесі Українки. У мультфільмі збережено багато персонажів з "Лісової пісні", але їх характери й долі частково змінені.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Довбуш"

Створення фільму, що розповідає про легендарну постать українських Карпат Олекси Довбуша, зайняло 10 років.

Події розгортаються у Карпатах на початку XVIII століття. Страшне управління польської шляхти змушує гуцулів шукати притулок у горах. Брати Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. Починається повстання гуцулів, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, щоб знищити Довбуша, але йому вдається їх перехитрити.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

"Люксембург, Люксембург"

Фільм "Люксембург, Люксембург" розглядає відносини головних персонажів з їхнім батьком. Основний сюжет крутиться навколо братів-близнюків Василя та Миколи, які дізнаються про хворобу свого батька, що залишив родину, коли вони були ще маленькі. Вони вирішують відправитися у Люксембург, щоб зустрітися з ним, але виявляється, що це буде їхня остання зустріч. Режисер Антоніо Лукіч вивчає, як пройде ця зустріч, і чи відповідають спогади братів про батька реальності.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

"Велика прогулянка"

Комедійний сюжет розгортається навколо двох абсолютно різних родин: культурних Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Протягом теплих весняних вихідних вони вирішують традиційно вирушити "на шашлики", і доля зводить їх на одній галявині, яку кожна з сімей розглядає як "свою".

"Велика прогулянка": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Памфір"

Дії фільму відбуваються на Заході України перед традиційним карнавалом Маланка. Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб знову об'єднатися з родиною. Невичерпна любов сім'ї Памфіра має побічні наслідки й змушує його обрати ризикований шлях з незворотними наслідками.

"Памфір": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щедрик"

Емоційна кінодрама "Щедрик" розповідає історію української, польської та єврейської родин, які з'єднуються перед лицем двох репресивних тоталітарних режимів під час Другої світової війни.

"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мирний-21"

Українська воєнна екшн-драма 2023 року від режисера Ахтема Сеітаблаєва в основі має реальні події 2014 року, коли загін луганських прикордонників, розташований на прикордонному пункті, який став назвою фільму, вступив у бій з російськими військовими, що намагались захопити цю позицію.

"Мирний-21": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мій карпатський дідусь"

Ця історія розповідає про молодого італійця Майка, який має коріння з України й приїжджає до покинутого села в Карпатах, щоб розкинути прах своєї матері. В цьому селі живе його дідусь Михайло, відомий як колишній клоун за прізвиськом Буба. Зустріч дідуся й онука супроводжується рядом несподіваних подій, які назавжди змінюють життя обох чоловіків.

"Мій карпатський дідусь": дивіться онлайн трейлер фільму

"20 днів у Маріуполі"

Фільм розповідає про те, як Маріуполь переживав перші тижні російського вторгнення в Україну, описуючи гуманітарну катастрофу, спричинену облогою, масові поховання, злочини російських військ, роботу медичного персоналу та бомбардування пологового будинку. До речі, цей фільм отримав номінацію на Оскар у цьому році.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пограбування по-українськи"

Дитячий тренер з плавання, Алекс, вкрай зачарований недосяжною красунею. Щоб вразити її та різко змінити своє життя, він приймає рішення... вчинити пограбування банку! Однак, як це часто буває, все йде не за планом, і це призводить до неочікуваних пригод для головного героя та всіх, хто опинився поруч.

"Пограбування по-українськи": дивіться онлайн трейлер фільму