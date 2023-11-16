Среди популярнейших молодых актеров Турции: Керем Бюрсин, Гюрбей Илери, Киванч Татлитуг и другие. Читайте о самых красивых турецких знаменитостях и смотрите фото на сайте 24 Канала.
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Самые красивые турецкие актеры
Керем Бюрсин
Этот привлекательный актер начинал свою карьеру в Голливуде, но быстро решил, что хочет быть лидером среди актерского сообщества на своей родине, чтобы не остаться в тени других красавчиков.
По возвращении в Турцию он сразу же получил главную роль в сериале "Ожидая солнца". Его образ брутального мачо, разбивающего девичьи сердца, оказался для него очень естественным и органичным. Среди лент, в которых снялся актер: "Постукай в мою дверь", "Великолепная двойка", "Если сильно полюбишь".
"Постукай в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала
Гюрбей Илери
Гюрбей Илери отличился как успешный актер благодаря своему участию в сериале "Великий век". Его роль в этом культовом проекте буквально сделала его звездой. Кроме того, он принадлежит к немногим привлекательным мужчинам, чье сердце остается свободным.
Среди лент с участием актера: "Великий век. Роксолана", "Любовь против судьбы", "Оставайся на ногах" и другие.
Киванч Татлитуг
Этого известного блондина Турции прозвали "восточным Брэдом Питтом". Актера поддерживают несколько многомиллионных рекламных контрактов: он является лицом джинсового бренда Mavi в течение 10 лет, а также участвует в рекламных кампаниях Coca-Cola, Head & Shoulders, банке Akbank и мороженом Magnum Infiniti.
В начале своей карьеры Киванча местные СМИ характеризовали его главным талантом – проступающей через край сексуальностью. Теперь определение его таланта эволюционировало, и известный актер получил признание от лучших режиссеров страны психологически точной игры и преданности своим образам.
Чеглар Ертугрул
Идеальным чертам лица этого привлекательного мужчины может позавидовать любой актер. Именно они открыли для него дорогу в мир моделинга, но Чаглар решил, что он хочет предпочесть кинематограф – и не ошибся.
Самые успешные его проекты: "Курт Сеит и Александра", "Прилив" и "Госпожа Фазилет и ее дочери".
"Госпожа Фазилет и ее дочери": смотрите онлайн сериал
Чагатой Улусой
Чагатай Улусой считается одним из самых успешных молодых актеров Турции. Он постоянно находится в рейтингах самых привлекательных мужчин, несмотря на то, что он не желает, чтобы о нем судили только по его внешности.
Меня совсем не волнует мой внешний вид. Я не из тех ребят, которые увлекаются сами собой. Я – мужчина с правильными чертами лица, вот и все,
– делился он.
Чагатай исполнил главную роль в сериале от Netflix под названием "Защитник" и, по слухам, готовится к съемкам в голливудском фильме.
"Защитник": смотрите онлайн трейлер сериала