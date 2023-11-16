Серед найпопулярніших молодих акторів Туреччини: Керем Бюрсін, Гюрбей Ілері, Киванч Татлітуг та інші. Читайте про найкрасивіших турецьких знаменитостей та дивіться фото на сайті 24 Каналу.
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Найкрасивіші турецькі актори
Керем Бюрсін
Цей привабливий актор починав свою кар'єру в Голлівуді, але швидко вирішив, що хоче бути лідером серед акторської спільноти на своїй батьківщині, щоб не залишитися в тіні інших красунчиків.
По поверненні в Туреччину, він враз отримав головну роль у серіалі "Чекаючи на сонце". Його образ брутального мачо, який розбиває дівчачі серця, виявився для нього дуже природним та органічним. Серед стрічок, у яких знявся актор: "Постукай в мої двері", "Чудова двійка", "Якщо сильно полюбиш".
"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу
Гюрбей Ілері
Гюрбей Ілері відзначився як успішний актор завдяки своїй участі у серіалі "Величне століття". Його роль у цьому культовому проєкті буквально зробила його зіркою. Крім того, він належить до небагатьох привабливих чоловіків, чиє серце залишається вільним.
Серед стрічок з участю актора: "Величне століття. Роксолана", "Кохання проти долі", "Залишайся на ногах" та інші.
Киванч Татлітуг
Цього відомого блондина Туреччини прозвали "східним Бредом Піттом". Актора підтримують кілька багатомільйонних рекламних контрактів: він є обличчям джинсового бренду Mavi протягом 10 років, а також бере участь у рекламних кампаніях Coca-Cola, Head & Shoulders, банку Akbank та морозива Magnum Infiniti.
На початку своєї кар'єри Киванча місцеві ЗМІ характеризували його головним талантом – сексуальністю, що проступає через край. Тепер визначення його таланту еволюціонувало, і відомий актор отримав визнання від найкращих режисерів країни за психологічно точну гру та відданість своїм образам.
Чаглар Ертугрул
Ідеальним рисам обличчя цього привабливого чоловіка може позаздрити будь-який актор. Саме вони відкрили для нього дорогу у світ моделінгу, але Чаглар вирішив, що він хоче надати перевагу кінематографа – і не помилився.
Найуспішніші його проєкти: "Курт Сеїт та Олександра", "Приплив" і "Пані Фазилет та її доньки".
"Пані Фазилет та її доньки": дивіться онлайн серіал
Чагатай Улусой
Наразі Чагатай Улусой вважається одним із найуспішніших молодих акторів Туреччини. Він постійно знаходиться у рейтингах найпривабливіших чоловіків, попри те, що він не бажає, щоб про нього судили лише за його зовнішністю.
Мене зовсім не хвилює мій зовнішній вигляд. Я не з тих хлопців, які захоплюються самі собою. Я – чоловік із правильними рисами обличчя, от і все,
– ділився він.
Чагатай виконав головну роль у серіалі від Netflix під назвою "Захисник" і, згідно з чутками, готується до зйомок у голлівудському фільмі.
"Захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу