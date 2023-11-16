Серед найпопулярніших молодих акторів Туреччини: Керем Бюрсін, Гюрбей Ілері, Киванч Татлітуг та інші. Читайте про найкрасивіших турецьких знаменитостей та дивіться фото на сайті 24 Каналу.

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Найкрасивіші турецькі актори

Керем Бюрсін

Цей привабливий актор починав свою кар'єру в Голлівуді, але швидко вирішив, що хоче бути лідером серед акторської спільноти на своїй батьківщині, щоб не залишитися в тіні інших красунчиків.

По поверненні в Туреччину, він враз отримав головну роль у серіалі "Чекаючи на сонце". Його образ брутального мачо, який розбиває дівчачі серця, виявився для нього дуже природним та органічним. Серед стрічок, у яких знявся актор: "Постукай в мої двері", "Чудова двійка", "Якщо сильно полюбиш".

"Постукай в мої двері": дивіться онлайн трейлер серіалу

Гюрбей Ілері

Гюрбей Ілері відзначився як успішний актор завдяки своїй участі у серіалі "Величне століття". Його роль у цьому культовому проєкті буквально зробила його зіркою. Крім того, він належить до небагатьох привабливих чоловіків, чиє серце залишається вільним.

Серед стрічок з участю актора: "Величне століття. Роксолана", "Кохання проти долі", "Залишайся на ногах" та інші.

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Киванч Татлітуг

Цього відомого блондина Туреччини прозвали "східним Бредом Піттом". Актора підтримують кілька багатомільйонних рекламних контрактів: він є обличчям джинсового бренду Mavi протягом 10 років, а також бере участь у рекламних кампаніях Coca-Cola, Head & Shoulders, банку Akbank та морозива Magnum Infiniti.

На початку своєї кар'єри Киванча місцеві ЗМІ характеризували його головним талантом – сексуальністю, що проступає через край. Тепер визначення його таланту еволюціонувало, і відомий актор отримав визнання від найкращих режисерів країни за психологічно точну гру та відданість своїм образам.

Чаглар Ертугрул

Ідеальним рисам обличчя цього привабливого чоловіка може позаздрити будь-який актор. Саме вони відкрили для нього дорогу у світ моделінгу, але Чаглар вирішив, що він хоче надати перевагу кінематографа – і не помилився.

Найуспішніші його проєкти: "Курт Сеїт та Олександра", "Приплив" і "Пані Фазилет та її доньки".

"Пані Фазилет та її доньки": дивіться онлайн серіал

Чагатай Улусой

Наразі Чагатай Улусой вважається одним із найуспішніших молодих акторів Туреччини. Він постійно знаходиться у рейтингах найпривабливіших чоловіків, попри те, що він не бажає, щоб про нього судили лише за його зовнішністю.

Мене зовсім не хвилює мій зовнішній вигляд. Я не з тих хлопців, які захоплюються самі собою. Я – чоловік із правильними рисами обличчя, от і все,

– ділився він.

Чагатай виконав головну роль у серіалі від Netflix під назвою "Захисник" і, згідно з чутками, готується до зйомок у голлівудському фільмі.

"Захисник": дивіться онлайн трейлер серіалу