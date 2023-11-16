5 самых привлекательных турецких актеров и ленты, в которых они снялись

Турецкие сериалы всегда остаются в топах просмотров. Все не только из-за интересного сюжета, любовных треугольников, или красивых пейзажей в кадре, но и из-за красивых актеров в кадре, сравнимых со звездами Голливуда.

Среди популярнейших молодых актеров Турции: Керем Бюрсин, Гюрбей Илери, Киванч Татлитуг и другие. Читайте о самых красивых турецких знаменитостях и смотрите фото на сайте 24 Канала.

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Самые красивые турецкие актеры

Керем Бюрсин

Этот привлекательный актер начинал свою карьеру в Голливуде, но быстро решил, что хочет быть лидером среди актерского сообщества на своей родине, чтобы не остаться в тени других красавчиков.

По возвращении в Турцию он сразу же получил главную роль в сериале "Ожидая солнца". Его образ брутального мачо, разбивающего девичьи сердца, оказался для него очень естественным и органичным. Среди лент, в которых снялся актер: "Постукай в мою дверь", "Великолепная двойка", "Если сильно полюбишь".

"Постукай в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

Гюрбей Илери

Гюрбей Илери отличился как успешный актер благодаря своему участию в сериале "Великий век". Его роль в этом культовом проекте буквально сделала его звездой. Кроме того, он принадлежит к немногим привлекательным мужчинам, чье сердце остается свободным.

Среди лент с участием актера: "Великий век. Роксолана", "Любовь против судьбы", "Оставайся на ногах" и другие.

Киванч Татлитуг

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Этого известного блондина Турции прозвали "восточным Брэдом Питтом". Актера поддерживают несколько многомиллионных рекламных контрактов: он является лицом джинсового бренда Mavi в течение 10 лет, а также участвует в рекламных кампаниях Coca-Cola, Head & Shoulders, банке Akbank и мороженом Magnum Infiniti.

В начале своей карьеры Киванча местные СМИ характеризовали его главным талантом – проступающей через край сексуальностью. Теперь определение его таланта эволюционировало, и известный актер получил признание от лучших режиссеров страны психологически точной игры и преданности своим образам.

Чеглар Ертугрул

Идеальным чертам лица этого привлекательного мужчины может позавидовать любой актер. Именно они открыли для него дорогу в мир моделинга, но Чаглар решил, что он хочет предпочесть кинематограф – и не ошибся.

Самые успешные его проекты: "Курт Сеит и Александра", "Прилив" и "Госпожа Фазилет и ее дочери".

"Госпожа Фазилет и ее дочери": смотрите онлайн сериал

Чагатой Улусой

Чагатай Улусой считается одним из самых успешных молодых актеров Турции. Он постоянно находится в рейтингах самых привлекательных мужчин, несмотря на то, что он не желает, чтобы о нем судили только по его внешности.

Меня совсем не волнует мой внешний вид. Я не из тех ребят, которые увлекаются сами собой. Я – мужчина с правильными чертами лица, вот и все,

– делился он.

Чагатай исполнил главную роль в сериале от Netflix под названием "Защитник" и, по слухам, готовится к съемкам в голливудском фильме.

"Защитник": смотрите онлайн трейлер сериала