Самые любимые мультфильмы для зимнего вечера: подборка от Александра Педана

Ведущий нового канала Александр Педан поделился списком мультфильмов, которые родители могут пересматривать вместе со своими детьми долгими зимними вечерами. Подборка от звезды точно увлечет и вас, и ваших деток.

Для звездного отца семейные вечера – один из любимых видов досуга. Поэтому семья Александра Педана часто выбирает для просмотра не фильмы, а мультфильмы.

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"Холодное сердце"

События в мультике происходят в королевстве Эрендел, самом прекрасном месте на Земле. Оно радует прекрасной погодой и улыбающимися счастливыми людьми. Однако однажды королева не смогла справиться со своими магическими силами, чтобы управлять льдом и снегом, и погрузила родную землю в вечную зиму. Она убежала далеко в горы, потому что боится причинить вред. Чем закончилась эта история – узнайте после просмотра с детьми!

Эта сказочная история о том, как отважные друзья спасали свое королевство от вечной зимы, открывает наш с Мариком топ новогодних мультфильмов.

− прокомментировал ведущий.

"Холодное сердце": смотрите трейлер

"Ваяна"

Зимние вечера особенно длинны, если проводить их без SlotoKing . Это онлайн-казино поможет погрузиться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые доставят настоящее удовольствие.

В центре событий – самоуверенный полубог Мауи, укравший сердце богини Ти Фити. С тех пор миром распространяется проклятие, убивающее все живое в воде и на суше. Чтобы уберечься, жители архипелагов поселились на далеком острове и отказались от мореплавания. Когда проклятие досталось острова, океан выбрал юную дочь вождя Моану, чтобы та нашла Мауи и вернула Ти Фити сердце. Однако удалось ли это отважной девушке? Давайте просмотру!

Этот невероятно красивый, экзотический и трогательный анимационный блокбастер от студии Disney хоть и о лете, но тоже очень заходит зимними вечерами с малышами!

– говорит Педан.

"Ваяна": смотрите трейлер

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"Йети"

Главная героиня Лу, всегда мечтала о приключениях и путешествиях, о которых она узнала от отца. Прошло много лет, как отца не стало, а жизнь девочки грустная и беззаботная. Каждый вечер она убегает на крышу, чтобы насладиться одиночеством и уютом. Однажды Лу встречает там Йети. Как только они подружились, девочка решила, что должна доставить его на родину – на Эверест. Интересное приключение для всей семьи!

"Йети": смотрите трейлер

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"Королевский корги"

Этот мультфильм для Александра очень особенный, поскольку он озвучил главного персонажа: "Это мой первый опыт главной роли. Мой герой – невероятно кайфовый пес, в период озвучки я даже скучал по нему, приходил на студию, здоровался и сразу начинал работать. А еще мне многие говорят, что мы похожи, меня тоже называют "собака-улыбака".

Это яркий и положительный анимационный фильм о приключениях Рекса, любимой собаки британской королевы,

– делится звезда.

По сюжету, Рекс теряет из виду свою хозяйку и остается сам посреди шумных улиц. Чтобы вернуться домой, ему придется столкнуться со злыми собаками разных пород, влюбиться и найти свое настоящее "я".

"Королевский корги": смотрите трейлер

"Пончары. Глобальное закругление"

В этом мультфильме тоже звучит голос Александра. В нем рассказывается о пончарах Опа и Эда и их беззаботной жизни. Действие происходит в 1835 году на Галапагосских островах. Главные герои старательно готовятся к празднику на острове. Но неожиданно друзья попадают в беду: их затягивает во временную петлю, и они переносятся в современный Шанхай. Чем закончится эта история – узнаете после просмотра фильма.

Я стал пончаром Эдом. "Пончары" – это мегапозитивная, очень веселая и хорошая анимация для детей всех возрастов и их родителей. В ней есть место и приключениям, и раскрытию важных человеческих качеств и ценностей,

– делится Педан.

"Пончары. Глобальное закругление": смотрите трейлер