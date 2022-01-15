Для зіркового татуся сімейні вечори – один з улюблених видів дозвілля. Тому сім’я Олександра Педана часто обирають для перегляду не фільми, а мультфільми.

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"Крижане серце"

Події у мультику відбуваються у королівстві Ерендел, найпрекраснішому місці на Землі. Воно тішить чудовою погодою та щасливими усміхненими людьми. Однак, одного разу королева не змогла впоратися зі своїми магічними силами в управлінні льодом і снігом, і занурила рідну землю у вічну зиму. Вона втекла далеко в гори, бо боїться завдати шкоди. Чим закінчилася ця історія – дізнавайтеся після перегляду з дітками!

Ця казкова історія про те, як відважні друзі рятували своє королівство від вічної зими, відкриває наш з Маріком топ новорічних мультфільмів,

​– прокоментував ведучий.

"Крижане серце": дивіться трейлер

Зимові вечори особливо довгі, якщо проводити їх без SlotoKing. Це онлайн-казино допоможе поринути в атмосферу азартного королівства та запропонує вам десятки топових ігор, які принесуть справжнє задоволення.

"Ваяна"

У центрі подій – самовпевнений напівбог Мауї, який вкрав серце богині Ті Фіті. Відтоді світом поширюється прокляття, яке вбиває все живе у воді та на суші. Щоб сховатися, жителі архіпелагів оселилися на далекому острові й відмовилися від мореплавання. Коли прокляття дісталося острова, океан обрав юну доньку вождя Моану, щоб та знайшла Мауї й повернула Ті Фіті серце. Однак, чи вдалося це відважній дівчині? Гайда до перегляду!

Цей неймовірно красивий, екзотичний та зворушливий анімаційний блокбастер від студії Disney хоч і про літо, але теж дуже заходить зимовими вечорами з малечею!

– говорить Педан.

"Ваяна": дивіться трейлер

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"Єті"

У мультфільмі йдеться про головного героя Лу, яка завжди мріяла про пригоди та подорожі, про які вона дізналася від батька. Минуло багато років, відколи батька не стало, а життя дівчинки сумне і безтурботне. Кожного вечора вона втікає на дах, щоб насолодитися самотністю і затишком. Одного разу Лу зустрічає там Єті. Як тільки вони подружилися, дівчинка вирішила, що мусить доставити його на батьківщину – на Еверест. Цікава пригода для всієї родини!

"Єті": дивіться трейлер

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"Королівський коргі"

Цей мультфільм для Олександра дуже особливий, оскільки він озвучив головного персонажа: "Це мій перший досвід головної ролі. Мій герой – неймовірно кайфовий пес, в період озвучки я навіть сумував за ним, приходив на студію, вітався й одразу починав працювати. А ще мені багато хто сказав, що ми схожі. Мене також називають "собака-усміхака".

Це яскравий та позитивний анімаційний фільм про пригоди Рекса, улюбленого собаки британської королеви,

– ділиться зірка.

За сюжетом, Рекс втрачає з поля зору свою господиню й залишається сам посеред галасливих вулиць. Щоб повернутися додому, йому доведеться зіткнутися зі злими собаками різних порід, закохатися і знайти своє справжнє "я".

"Королівський коргі": дивіться трейлер

"Пончари. Глобальне заокруглення"

У цьому мультфільмі теж звучить голос Олександра. У ньому йдеться про пончарів Опа і Еда і їхнє безтурботне життя. Дія відбувається у 1835 році на Галапагоських островах. Головні герої старанно готуються до свята на острові. Та несподівано друзі потрапляють у халепу: їх затягує в часову петлю, і вони переносяться у сучасний Шанхай. Чим закінчиться ця історія – дізнаєтеся після перегляду стрічки.

Я став пончаром Едом. "Пончари" – це мегапозитивна, дуже весела і добра анімація для дітей будь-якого віку та їхніх батьків. У ній є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей,

– ділиться Педан.

"Пончари. Глобальне заокруглення": дивіться трейлер