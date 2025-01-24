4 новейших триллера, которые не дадут вам отвести взгляд до последней минуты

Триллеры один из самых любимых жанров в кинематографе. Эти фильмы держат в напряжении, заставляют сердце биться быстрее и не дают ни одного мгновения для расслабления до самых финальных титров.

Мы решили облегчить вам выбор и собрали новейшие триллеры с высокими рейтингами, которые точно стоит посмотреть. Эти ленты не просто заберут вас в мир загадок и интриг, но и оставят неизгладимое впечатление, заставляя думать о сюжете еще долго после просмотра.

Советуем Держат в напряжении до конца: 3 мистические фильмы, которые будут щекотать нервы до последней минуты

Самые новые триллеры, которые держат в напряжении до конца

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага"

По сюжету, в мире, падшем, юную Фуриозу похищают из Зеленого Места Многих Матерей и передают в руки безжалостной Байкерской Орды, возглавляемой жестоким Дементусом. Весь этот дистопичный мир переполнен насилием и хаосом, а Фуриоза, хоть и молодая, уже пытается найти свой путь в этом мире без правил.

"Фуриоза: Безумный Макс. Сага": смотрите онлайн трейлер фильма

В течение путешествия, отправляясь вместе с группой, она пробирается через бескрайние и опасные Пустоши, где ей приходится постоянно бороться за свое выживание.

Однако, это еще не конец ее трудностей. Они наталкиваются на Цитадель Несмертельного Джо – мощную крепость, в которой два жестоких тирана, Несмертельный Джо и Дементус, соревнуются за господство и контроль над миром. Война между этими двумя деспотами становится новым испытанием для Фуриозы, которая оказывается в эпицентре борьбы.

"Чужой: Ромул"

По сюжету, во время выполнения рутинного задания по уборке заброшенной космической станции, группа молодых космических колонизаторов случайно становится свидетелями ужасного и опасного открытия. Они прибывают на станцию с целью осуществить очистку и проверку ее состояния, надеясь найти лишь заброшенные предметы и технологии прошлого. Однако то, с чем они сталкиваются, оказывается гораздо страшнее, чем они могли себе представить.

"Чужой: Ромул": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом за стеклом"

30 января состоится премьера еще одного триллера, который является результатом сотрудничества четырех стран: Украины, Кипра, Румынии и Германии. Этот фильм обещает захватить зрителей, предоставляя им возможность окунуться в мир сложных эмоций и напряженных событий.

По сюжету, в маленьком городке происходит трагедия – исчезает молодая девушка, и это происходит прямо во время празднования ее выпускного вечера. Но она не исчезает одна: вместе с ней исчезает и ее парень, не намного старше ее. Виктория, мама девушки, успешная деловая женщина, сразу начинает искать своего ребенка, но на пути к истине возникает множество препятствий. В частности, есть подозрение, что ее дочь могла быть причастна к незаконному распространению наркотиков через интернет, что ставит под сомнение репутацию матери.

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

Несмотря на то, что следствие склоняется к версии о связи девушки с наркотиками, Виктория не верит в эти предположения, особенно не воспринимая мнение своего бывшего мужа, которого она считает виновным в трагедии. Она уверена, что это не просто случайность, а действительно более сложные обстоятельства, и решает взять дело в свои руки.

Мама начинает собственное расследование, стремясь добраться до истины, но с каждым шагом она понимает, что возможно, прежде чем найти свою дочь, ей стоит разобраться с собственными демонами и прошлыми ошибками.

"Хорошая плохая девочка"

Влиятельная генеральный директор Роми имеет успешную карьеру, но чувствует, что ее личная жизнь оставляет желать лучшего. Хотя она имеет стабильные отношения с мужем, театральным режиссером Джейкобом, Роми все чаще осознает, что их сексуальная жизнь уже не приносит ей удовольствия и эмоционального воодушевления. Она ищет новых ощущений и переживаний, чтобы заполнить пустоту в ее жизни, которая образовалась вследствие этой монотонности.

"Хорошая плохая девочка": смотрите онлайн трейлер фильма

Все меняется после знакомства с Сэмюэлом – молодым, дерзким интерном, значительно моложе Роми. Его смелость, харизма и энергия сразу привлекают ее внимание. С каждым их общим моментом Роми начинает чувствовать, что эта связь дарит ей то, чего не хватает в отношениях с Джейкобом. Сэмюэл вносит в ее жизнь новые эмоции, интенсивность и непредсказуемость.