Эти новинки фильмов смогут заинтересовать каждого. 24 Канал собрал даты премьер и трейлеры, с которыми обязательно стоит ознакомиться.

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"Носферату"

Премьера: 2 января

Готический римейк одноименного фильма 1922 года рассказывает о молодой женщине, которая страдает от постоянных видений. Это не единственное, что лишит ее покоя, ведь в нее влюблен вампир, граф Орлок.

"Носферату": смотрите трейлер онлайн

"Эммануэль"

Премьера: 2 января

Ревизор Эммануэль прибывает в Гонконг, где должен проверить местный отель под руководством Марго. Там она пересекается с таинственным гостем отеля Кеем, с которым хочет окунуться в новые впечатления.

"Эммануэль": смотрите трейлер онлайн

"Охота на воров 2: Пантера"

Премьера: 9 января

Шериф из Лос-Анджелеса не смог предотвратить ограбление банка. Теперь он знает преступника и идет его следом, пока тот планирует грабеж бриллиантовой биржи.

"Охота на воров 2: Пантера": смотрите трейлер онлайн

"Робби Уильямс: Better Man"

Премьера: 9 января

Странный музыкальный байопик расскажет об истории певца Робби Уильямса в нестандартном образе CGI-шимпанзе. Ведь музыкант признавался, что раньше чувствовал себя словно менее развитым, чем другие.

"Робби Уильямс: Better Man": смотрите трейлер онлайн

"Человек-волк"

Премьера: 16 января

В центре сюжета – Блейк, который вместе с женой и дочерью переезжает из Сан-Франциско в Орегон. Там он унаследовал дом, в котором жил в детстве. Ночью на семью нападает оборотень, который задевает когтями руку Блейка.

"Человек-волк": смотрите трейлер онлайн

"Смерть Путина"

Премьера: 16 января

Фильм показывает другую сторону жизни российского диктатора – от детства до следующих 60 лет. Здесь описаны исторические события и вымышленная смерть Путина, которого на экране воссоздали благодаря технологиям дипфейк.

"Смерть Путина": смотрите трейлер онлайн

"Плохая девочка"

Премьера: 16 января

Роми – влиятельная женщина, генеральный директор, жена и мать. Ее счастливую и спокойную жизнь будоражит молодой стажер Сэмюэл, который приобретает над Роми власть.

"Плохая девочка": смотрите трейлер онлайн

"Приключения Паддингтона в Перу"

Премьера: 16 января

Третий фильм о мишке Паддингтоне перенесет главного героя и его близких в Перу. Там он отправится на поиски любимой тетушки Люси.

"Приключения Паддингтона в Перу": смотреть онлайн трейлер фильма

"Боб Дилан: Полный незнакомец"

Премьера: 23 января

Байопик рассказывает о жизни Боба Дилана, которого воплотил на экране Тимоти Шаламе. В ленте показали трансформацию музыканта от фолк-исполнителя до звезды, которая возглавляет хит-парады.

"Боб Дилан: Полный незнакомец": смотрите трейлер онлайн

"Компаньон"

Премьера: 30 января

В центре сюжета – пара Айрис и Джош. Они живут вместе, однако сложно назвать их отношения счастливыми и полными любви. Когда Айрис и ее друзья собираются на отдых в имение миллиардера, богач умирает. Это вызывает ряд странных событий.

"Компаньон": смотрите трейлер онлайн