Эти новинки фильмов смогут заинтересовать каждого. 24 Канал собрал даты премьер и трейлеры, с которыми обязательно стоит ознакомиться.
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"Носферату"
Премьера: 2 января
Готический римейк одноименного фильма 1922 года рассказывает о молодой женщине, которая страдает от постоянных видений. Это не единственное, что лишит ее покоя, ведь в нее влюблен вампир, граф Орлок.
"Носферату": смотрите трейлер онлайн
"Эммануэль"
Премьера: 2 января
Ревизор Эммануэль прибывает в Гонконг, где должен проверить местный отель под руководством Марго. Там она пересекается с таинственным гостем отеля Кеем, с которым хочет окунуться в новые впечатления.
"Эммануэль": смотрите трейлер онлайн
"Охота на воров 2: Пантера"
Премьера: 9 января
Шериф из Лос-Анджелеса не смог предотвратить ограбление банка. Теперь он знает преступника и идет его следом, пока тот планирует грабеж бриллиантовой биржи.
"Охота на воров 2: Пантера": смотрите трейлер онлайн
"Робби Уильямс: Better Man"
Премьера: 9 января
Странный музыкальный байопик расскажет об истории певца Робби Уильямса в нестандартном образе CGI-шимпанзе. Ведь музыкант признавался, что раньше чувствовал себя словно менее развитым, чем другие.
"Робби Уильямс: Better Man": смотрите трейлер онлайн
"Человек-волк"
Премьера: 16 января
В центре сюжета – Блейк, который вместе с женой и дочерью переезжает из Сан-Франциско в Орегон. Там он унаследовал дом, в котором жил в детстве. Ночью на семью нападает оборотень, который задевает когтями руку Блейка.
"Человек-волк": смотрите трейлер онлайн
"Смерть Путина"
Премьера: 16 января
Фильм показывает другую сторону жизни российского диктатора – от детства до следующих 60 лет. Здесь описаны исторические события и вымышленная смерть Путина, которого на экране воссоздали благодаря технологиям дипфейк.
"Смерть Путина": смотрите трейлер онлайн
"Плохая девочка"
Премьера: 16 января
Роми – влиятельная женщина, генеральный директор, жена и мать. Ее счастливую и спокойную жизнь будоражит молодой стажер Сэмюэл, который приобретает над Роми власть.
"Плохая девочка": смотрите трейлер онлайн
"Приключения Паддингтона в Перу"
Премьера: 16 января
Третий фильм о мишке Паддингтоне перенесет главного героя и его близких в Перу. Там он отправится на поиски любимой тетушки Люси.
"Приключения Паддингтона в Перу": смотреть онлайн трейлер фильма
"Боб Дилан: Полный незнакомец"
Премьера: 23 января
Байопик рассказывает о жизни Боба Дилана, которого воплотил на экране Тимоти Шаламе. В ленте показали трансформацию музыканта от фолк-исполнителя до звезды, которая возглавляет хит-парады.
"Боб Дилан: Полный незнакомец": смотрите трейлер онлайн
"Компаньон"
Премьера: 30 января
В центре сюжета – пара Айрис и Джош. Они живут вместе, однако сложно назвать их отношения счастливыми и полными любви. Когда Айрис и ее друзья собираются на отдых в имение миллиардера, богач умирает. Это вызывает ряд странных событий.
"Компаньон": смотрите трейлер онлайн