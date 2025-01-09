Ці новинки фільмів зможуть зацікавити кожного. 24 Канал зібрав дати прем'єр та трейлери, з якими обов'язково варто ознайомитися.

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"Носферату"

Прем'єра: 2 січня

Готичний римейк однойменного фільму 1922 року розповідає про молоду жінку, яка страждає від постійних видінь. Це не єдине, що позбавить її спокою, адже в неї закоханий вампір, граф Орлок.

"Носферату": дивіться трейлер онлайн

"Еммануель"

Прем'єра: 2 січня

Ревізорка Еммануель прибуває у Гонконг, де має перевірити місцевий готель під керівництвом Марго. Там вона перетинається з таємничим гостем готелю Кеєм, з яким хоче поринути у нові враження.

"Еммануель": дивіться трейлер онлайн

"Злодії 2: Пантера"

Прем'єра: 9 січня

Шериф з Лос-Анджелесу не зміг запобігти пограбуванню банку. Тепер він знає злочинця та йде його слідом, поки той планує грабіж діамантової біржі.

"Злодії 2: Пантера": дивіться трейлер онлайн

"Роббі Вільямс: Better Man"

Прем'єра: 9 січня

Дивакуватий музичний байопік розповість про історію співака Роббі Вільямса у нестандартному образі CGI-шимпанзе. Адже музикант зізнавався, що раніше відчував себе немов менш розвиненим, ніж інші.

"Роббі Вільямс: Better Man": дивіться трейлер онлайн

"Вовкулака"

Прем'єра: 16 січня

У центрі сюжету – Блейк, який разом з дружиною та донькою переїжджає з Сан-Франциско до Орегону. Там він успадкував дім, у якому жив у дитинстві. Вночі на сім'ю нападає перевертень, який зачіпає кігтями руку Блейка.

"Вовкулака": дивіться трейлер онлайн

"Смерть Путіна"

Прем'єра: 16 січня

Фільм показує інший бік життя російського диктатора – від дитинства до наступних 60 років. Тут описані історичні події та вигадана смерть Путіна, якого на екрані відтворили завдяки технологіям діпфейк.

"Смерть Путіна": дивіться трейлер онлайн

"Хороша погана дівчинка"

Прем'єра: 16 січня

Ромі – впливова жінка, генеральна директорка, дружина та мати. Її щасливе та спокійне життя розбурхує молодий стажист Семюел, який здобуває над Ромі владу.

"Хороша погана дівчинка": дивіться трейлер онлайн

"Пригоди Паддінгтона в Перу"

Прем'єра: 16 січня

Третій фільм про ведмедика Паддінгтона перенесе головного героя та його близьких у Перу. Там він вирушить на пошуки улюбленої тітоньки Люсі.

"Пригоди Паддінгтона в Перу": дивитись онлайн трейлер фільму

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

Прем'єра: 23 січня

Байопік розповідає про життя Боба Ділана, якого втілив на екрані Тімоті Шаламе. У стрічці показали трансформацію музиканта від фолк-виконавця до зірки, яка очолює хіт-паради.

"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець": дивіться трейлер онлайн

"Компаньйон"

Прем'єра: 30 січня

У центрі сюжету – пара Айріс та Джош. Вони живуть разом, однак складно назвати їхні стосунки щасливими та сповненими кохання. Коли Айріс та її друзі збираються на відпочинок у маєток мільярдера, багатій помирає. Це спричиняє низку дивних подій.

"Компаньйон": дивіться трейлер онлайн