Ці новинки фільмів зможуть зацікавити кожного. 24 Канал зібрав дати прем'єр та трейлери, з якими обов'язково варто ознайомитися.
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"Носферату"
Прем'єра: 2 січня
Готичний римейк однойменного фільму 1922 року розповідає про молоду жінку, яка страждає від постійних видінь. Це не єдине, що позбавить її спокою, адже в неї закоханий вампір, граф Орлок.
"Носферату": дивіться трейлер онлайн
"Еммануель"
Прем'єра: 2 січня
Ревізорка Еммануель прибуває у Гонконг, де має перевірити місцевий готель під керівництвом Марго. Там вона перетинається з таємничим гостем готелю Кеєм, з яким хоче поринути у нові враження.
"Еммануель": дивіться трейлер онлайн
"Злодії 2: Пантера"
Прем'єра: 9 січня
Шериф з Лос-Анджелесу не зміг запобігти пограбуванню банку. Тепер він знає злочинця та йде його слідом, поки той планує грабіж діамантової біржі.
"Злодії 2: Пантера": дивіться трейлер онлайн
"Роббі Вільямс: Better Man"
Прем'єра: 9 січня
Дивакуватий музичний байопік розповість про історію співака Роббі Вільямса у нестандартному образі CGI-шимпанзе. Адже музикант зізнавався, що раніше відчував себе немов менш розвиненим, ніж інші.
"Роббі Вільямс: Better Man": дивіться трейлер онлайн
"Вовкулака"
Прем'єра: 16 січня
У центрі сюжету – Блейк, який разом з дружиною та донькою переїжджає з Сан-Франциско до Орегону. Там він успадкував дім, у якому жив у дитинстві. Вночі на сім'ю нападає перевертень, який зачіпає кігтями руку Блейка.
"Вовкулака": дивіться трейлер онлайн
"Смерть Путіна"
Прем'єра: 16 січня
Фільм показує інший бік життя російського диктатора – від дитинства до наступних 60 років. Тут описані історичні події та вигадана смерть Путіна, якого на екрані відтворили завдяки технологіям діпфейк.
"Смерть Путіна": дивіться трейлер онлайн
"Хороша погана дівчинка"
Прем'єра: 16 січня
Ромі – впливова жінка, генеральна директорка, дружина та мати. Її щасливе та спокійне життя розбурхує молодий стажист Семюел, який здобуває над Ромі владу.
"Хороша погана дівчинка": дивіться трейлер онлайн
"Пригоди Паддінгтона в Перу"
Прем'єра: 16 січня
Третій фільм про ведмедика Паддінгтона перенесе головного героя та його близьких у Перу. Там він вирушить на пошуки улюбленої тітоньки Люсі.
"Пригоди Паддінгтона в Перу": дивитись онлайн трейлер фільму
"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"
Прем'єра: 23 січня
Байопік розповідає про життя Боба Ділана, якого втілив на екрані Тімоті Шаламе. У стрічці показали трансформацію музиканта від фолк-виконавця до зірки, яка очолює хіт-паради.
"Боб Ділан: Цілковитий незнайомець": дивіться трейлер онлайн
"Компаньйон"
Прем'єра: 30 січня
У центрі сюжету – пара Айріс та Джош. Вони живуть разом, однак складно назвати їхні стосунки щасливими та сповненими кохання. Коли Айріс та її друзі збираються на відпочинок у маєток мільярдера, багатій помирає. Це спричиняє низку дивних подій.
"Компаньйон": дивіться трейлер онлайн