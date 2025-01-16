24 Канал расскажет о самых ожидаемых фильмах, которые выйдут на Netflix в этом году. Какой-то из них может побить очередной рекорд и вызвать наибольший интерес у зрителей.

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"Снова в действии"

Премьера: 17 января

Камерон Диас вернется на экраны, чтобы воссоединиться с Джейми Фоксом. Этот дуэт сыграет обычных супругов, которые скрывают большую тайну. На самом деле раньше они работали шпионами, но отказались от двойной жизни ради семьи. Когда их секрет раскрывается, они возвращаются к работе ради другой важной миссии.

"Снова в действии": смотрите трейлер онлайн

"Электрический штат"

Премьера: 14 марта

В альтернативных 90-х искусственный интеллект захватывает мир и создает угрозу для человечества. Много лет спустя, когда между человеком и машиной установился мир, молодая женщина в компании с игрушечным роботом и контрабандистом раскроет заговор. Антиутопическая эпопея понравится фанам научной фантастики и фэнтези.

"Электрический штат": смотрите трейлер онлайн

"Ножи наголо 3: Проснись, мертвец"

Премьера: лето 2025

Каждая часть "Ножей наголо" показывает сложную тайну убийства и кучу подозреваемых. Главный детектив использует весь свой опыт, чтобы расследовать и закрыть дело. В новом фильме снова будет разворачиваться запутанная и мистическая история.

"Ножи наголо 3: Проснись, мертвец": смотрите анонс онлайн

"Франкенштейн"

Премьераосень 2025

Этот фильм один из самых ожидаемых в этом году, ведь его режиссером является лауреат Оскара Гильермо дель Торо. Он стремится вдохнуть новую жизнь в историю Мэри Шелли. По слухам, эту кинокартину создавали десятилетия. События фильма будут происходить спустя годы после того, что произошло в оригинальном произведении. Ученый хочет продолжить эксперименты доктора Франкенштейна.



"Франкенштейн" / Кадр со съемок фильма

"Клуб убийц по четвергам"

Премьера: 2025

События криминальной комедии будут разворачиваться в доме престарелых, где будет происходить множество перипетий. Основанный на одноименном романе, лента расскажет о группе людей, которые разгадывают тайны убийств ради развлечения. Режиссером выступил Крис Коламбус, поэтому фильм обещает быть напряженным.



"Клуб убийц по четвергам" / Кадр со съемок фильма