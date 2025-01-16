24 Канал розповість про найочікуваніші фільми, що вийдуть на Netflix у цьому році. Якийсь із них може побити черговий рекорд та викликати найбільшу цікавість у глядачів.

Цікаво Одразу 3 українські фільми серед найкращих: 10 найпопулярніших стрічок на Netflix, які вражають

"Знову в дії"

Прем'єра: 17 січня

Камерон Діас повернеться на екрани, щоб возз'єднатися з Джеймі Фоксом. Цей дует зіграє звичайне подружжя, яке приховує велику таємницю. Насправді раніше вони працювали шпигунами, але відмовилися від подвійного життя заради сім'ї. Коли їхній секрет розкривається, вони повертаються до роботи заради іншої важливої місії.

"Знову в дії": дивіться трейлер онлайн

"Електричний штат"

Прем'єра: 14 березня

В альтернативних 90-х штучний інтелект захоплює світ та створює загрозу для людства. Багато років потому, коли між людиною та машиною встановився мир, молода жінка у компанії з іграшковим роботом та контрабандистом розкриє змову. Антиутопічна епопея сподобається фанам наукової фантастики та фентезі.

"Електричний штат": дивіться трейлер онлайн

"Ножі наголо 3: Прокинься, мрець"

Прем'єра: літо 2025

Кожна частина "Ножів наголо" показує складну таємницю вбивства та купу підозрюваних. Головний детектив використовує весь свій досвід, щоб розслідувати та закрити справу. У новому фільмі знову розгортатиметься заплутана й містична історія.

"Ножі наголо 3: Прокинься, мрець": дивіться анонс онлайн

"Франкенштейн"

Прем'єра: осінь 2025

Цей фільм один з найочікуваніших цього року, адже його режисером є лауреат Оскара Гільєрмо дель Торо. Він прагне вдихнути нове життя в історію Мері Шеллі. За чутками, цю кінокартину створювали десятиліття. Події фільму відбуватимуться через роки після того, що сталось в оригінальному творі. Вчений хоче продовжити експерименти доктора Франкенштейна.



"Франкенштейн" / Кадр зі зйомок фільму

"Клуб вбивць щочетверга"

Прем'єра: 2025

Події кримінальної комедії розгортатимуться у будинку для літніх людей, де відбуватиметься безліч перипетій. Заснований на однойменному романі, стрічка розповість про групу людей, які розгадують таємниці вбивств заради розваги. Режисером виступив Кріс Коламбус, тож фільм обіцяє бути напруженим.



"Клуб вбивць щочетверга" / Кадр зі зйомок фільму