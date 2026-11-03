От новых "Голодных игр" до возвращения Брэда Питта: 7 самых ожидаемых фильмов ноября

Ноябрь 2026 года обещает быть насыщенным для киноманов. На большие экраны возвращаются знакомые персонажи, выходят приквелы популярных франшиз, а голливудские звезды перевоплощаются в реальных людей. Среди премьер месяца – новая история о Годзилле, продолжение "Голодных игр" и фильм о создании культового "Рокки".

24 Канал собрал семь ноябрьских фильмов, которые уже привлекли внимание зрителей и могут стать одними из самых громких кинособытий месяца.

1. "Годзилла: Минус ноль" (Godzilla Minus Zero)

Дата премьеры: 6 ноября 2026 года

Жанр: фантастика, боевик, ужасы

Японский монстр возвращается на большие экраны. События новой картины разворачиваются в 1949 году, через два года после событий фильма "Годзилла: Минус один". Япония пытается восстановиться после войны и предыдущего нападения Годзиллы, но новая угроза вновь разрушает надежды людей на спокойную жизнь.

В режиссерское кресло вернулся Такаси Ямазаки, который работал над предыдущей частью и получил за нее премию "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Создатели обещают что-то еще более масштабное в плане противостояния человечества с гигантским монстром.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Годзилла: Минус ноль"

2. "Я – Рокки" (I Play Rocky)

Дата премьеры: 6 ноября 2026 года

Жанр: биографическая драма, спортивная драма

Фильм расскажет историю создания одной из самых известных спортивных лент в истории кино – "Рокки". В центре сюжета – молодой Сильвестр Сталлоне, который в начале карьеры испытывал трудности с поиском актерской работы. После боксерского поединка Мухаммеда Али и Чака Вепнера он вдохновляется на написание сценария о боксере-аутсайдере.

Однако путь к воплощению замысла оказывается непростым. Сталлоне не хочет просто продать сценарий – он настаивает на том, чтобы самому сыграть главного героя. Именно эта борьба за собственную мечту и станет основой биографической драмы.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Я – Рокки"

3. "Как ограбить банк" (How to Rob a Bank)

Дата премьеры: 13 ноября 2026 года

Жанр: криминальный боевик, комедия, триллер

А что, если превратить ограбления банков в контент для социальных сетей? Именно такую идею воплощают герои новой картины. Группа дерзких преступников документирует свои нападения и транслирует их в интернете, быстро обретая популярность.

Однако вирусные видео привлекают внимание не только зрителей, но и правоохранителей. За бандой начинают следить ФБР и полиция, а каждое следующее ограбление становится все опаснее.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Как ограбить банк"

4. "Голодные игры: Рассвет перед Жатвой" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

Дата премьеры: 19 ноября 2026 года

Жанр: фантастика, приключения, боевик, антиутопия

Поклонники Панема снова смогут увидеть историю, которая разворачивается задолго до появления Катнис Эвердин. События фильма происходят за 24 года до первой части франшизы. В центре сюжета – молодой Хеймитч Абернати, который становится участником 50-х Голодных игр, известных как Вторая Квартальная Резня.

На этот раз на арене оказывается вдвое больше трибутов, а испытания становятся еще более жестокими. Зрители увидят, каким был Геймитч до того, как стал наставником Катнис, и узнают больше о событиях, сформировавших его характер.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Голодные игры: Рассвет перед Жатвой"

5. "Мэдден" (Madden)

Дата премьеры: 18 ноября 2026 года

Жанр: биографическая спортивная драма, комедия

Николас Кейдж перевоплотится в легендарного тренера по американскому футболу Джона Мэддена. Фильм расскажет о его пути в спорте, работе комментатором и сотрудничестве с Элом Дэвисом – владельцем команды Oakland Raiders.

Особое внимание авторы уделят появлению культовой серии видеоигр Madden NFL. Она изменила представление о спортивных симуляторах и стала важной частью игровой индустрии.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Мэдден"

6. "Знакомство с Фокерами 3" (Focker-in-Law)

Дата премьеры: 25 ноября 2026 года (США)

Жанр: комедия

Семья Фокеров возвращается с новой историей семейных недоразумений. На этот раз в центре внимания – взрослый сын Грега и Пэм Генри, который планирует жениться на Оливии Джонс.

У его избранницы необычное прошлое: она работала переговорщицей ФБР во время захвата заложников. Джек Бирнс, которого играет Роберт Де Ниро, сразу находит с девушкой общий язык, тогда как Грег не слишком доверяет будущей невестке. Так начинается новое противостояние поколений.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Знакомство с Факерсами 3"

7. "Новые злополучные приключения Клиффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth)

Дата премьеры: 25 ноября 2026 года; 23 декабря – на Netflix

Жанр: криминал, боевик, драма, комедия

Брэд Питт возвращается к роли Клиффа Бута – каскадера из фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Однако на этот раз история будет сосредоточена не на съемочной площадке, а на опасной работе героя за кулисами киноиндустрии.

События происходят через несколько лет после событий оригинального фильма. Клифф работает человеком, который помогает голливудским студиям решать сложные проблемы. Однако новые дела втягивают его в мир преступлений, интриг и опасных знакомств.

Смотреть онлайн трейлер фильма "Новые злополучные приключения Клиффа Бута"

Впрочем, если среди ноябрьских премьер не нашлось фильма по душе, у киноманов есть немало вариантов и среди недавних релизов. Октябрь также подарил зрителям интересные новинки – от психологических триллеров до необычных комедий.