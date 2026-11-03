Від нових "Голодних ігор" до повернення Бреда Пітта: 7 найочікуваніших фільмів листопада

24 Канал зібрав сім фільмів листопада, які вже привернули увагу глядачів і можуть стати одними з найгучніших кіноподій місяця.

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популярні відео

1. "Ґодзілла: Мінус нуль" (Godzilla Minus Zero)

Дата прем'єри: 6 листопада 2026 року

Жанр: фантастика, бойовик, жахи

Японський монстр повертається на великі екрани. Події нової стрічки розгортаються у 1949 році, через два роки після подій фільму "Ґодзілла: Мінус один". Японія намагається відновитися після війни та попереднього нападу Ґодзілли, але нова загроза знову руйнує надії людей на спокійне життя.

До режисерського крісла повернувся Такасі Ямадзакі, який працював над попередньою частиною та отримав за неї премію "Оскар" за найкращі візуальні ефекти. Творці обіцяють ще масштабніше протистояння людства з гігантським монстром.

Дивитися онлайн трейлер фільму "Ґодзілла: Мінус нуль"

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2. "Я – Роккі" (I Play Rocky)

Дата прем'єри: 6 листопада 2026 року

Жанр: біографічна драма, спортивна драма

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Фільм розповість історію створення однієї з найвідоміших спортивних стрічок в історії кіно – "Роккі". У центрі сюжету молодий Сильвестр Сталлоне, який на початку кар'єри мав труднощі з пошуком акторської роботи. Після боксерського поєдинку Мухаммеда Алі та Чака Вепнера він надихається на написання сценарію про боксера-аутсайдера.

Однак шлях до втілення задуму виявляється непростим. Сталлоне не хоче просто продати сценарій – він наполягає на тому, щоб самому зіграти головного героя. Саме ця боротьба за власну мрію і стане основою біографічної драми.

Дивитися онлайн трейлер фільму "Я – Роккі"

3. "Як пограбувати банк" (How to Rob a Bank)

Дата прем'єри: 13 листопада 2026 року

Жанр: кримінальний бойовик, комедія, трилер

А що, як перетворити пограбування банків на контент для соціальних мереж? Саме таку ідею втілюють герої нової стрічки. Група зухвалих злочинців документує свої напади та транслює їх в інтернеті, швидко здобуваючи популярність.

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Однак вірусні відео привертають увагу не лише глядачів, а й правоохоронців. За бандою починають стежити ФБР та поліція, а кожне наступне пограбування стає дедалі небезпечнішим.

Дивитися онлайн трейлер фільму "Як пограбувати банк"

4. "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

Дата прем'єри: 19 листопада 2026 року

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик, антиутопія

Шанувальники Панему знову зможуть побачити історію, яка розгортається задовго до появи Катніс Евердін. Події фільму відбуваються за 24 роки до першої частини франшизи. У центрі сюжету – молодий Геймітч Абернаті, який стає учасником 50-х Голодних ігор, відомих як Друга Квартальна Бійня.

Цього разу на арені опиняються вдвічі більше трибутів, а випробування стають ще жорстокішими. Глядачі побачать, яким був Геймітч до того, як став наставником Катніс, і дізнаються більше про події, що сформували його характер.

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Дивитися онлайн трейлер фільму "Голодні ігри: Світанок перед Жнивами"

5. "Медден" (Madden)

Дата прем'єри: 18 листопада 2026 року

Жанр: біографічна спортивна драма, комеді

Ніколас Кейдж перевтілиться у легендарного тренера з американського футболу Джона Меддена. Стрічка розповість про його шлях у спорті, роботу коментатором та співпрацю з Аль Девісом – власником команди Oakland Raiders.

Окрему увагу автори приділять появі культової серії відеоігор Madden NFL. Вона змінила уявлення про спортивні симулятори та стала важливою частиною ігрової індустрії.

Дивитися онлайн трейлер фільму "Медден"

6. "Знайомство з Факерами 3" (Focker-in-Law)

Дата прем'єри: 25 листопада 2026 року (США)

Жанр: комедія

Родина Факерів повертається з новою історією сімейних непорозумінь. Цього разу у центрі уваги – дорослий син Грега та Пем Генрі, який планує одружитися з Олівією Джонс.

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Його обраниця має незвичайне минуле: вона працювала перемовницею ФБР під час захоплення заручників. Джек Бірнс, якого грає Роберт Де Ніро, одразу знаходить із дівчиною спільну мову, тоді як Грег не надто довіряє майбутній невістці. Так починається нове протистояння поколінь.

Дивитися онлайн трейлер фільму "Знайомство з Факерами 3"

7. "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута" (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth)

Дата прем'єри: 25 листопада 2026 року; 23 грудня – на Netflix

Жанр: кримінал, бойовик, драма, комедія

Бред Пітт повертається до ролі Кліффа Бута – каскадера з фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Проте цього разу історію зосередять не на знімальному майданчику, а на небезпечній роботі героя за лаштунками кіноіндустрії.

Події відбуваються через кілька років після оригінальної стрічки. Кліфф працює людиною, яка допомагає голлівудським студіям розв'язувати складні проблеми. Однак нові справи затягують його у світ злочинів, інтриг і небезпечних знайомств.

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Дивитися онлайн трейлер фільму "Нові злощасні пригоди Кліффа Бута"

Втім, якщо серед листопадових прем’єр не знайшлося стрічки до душі, у кіноманів є чимало варіантів і серед нещодавніх релізів. Жовтень також подарував глядачам цікаві новинки – від психологічних трилерів до незвичайних комедій.