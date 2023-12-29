Блестящие премьеры: 4 самых ожидаемых сериала 2024 года

С приходом нового года нас ожидает немало крутых сериалов, которые стоит посмотреть. Среди них второй сезон сериала "Венздей", "Ходячие мертвецы: Мертвый город" и другие.

Читайте о премьерах, которых стоит ожидать в 2024 году и отметьте эти даты в календаре, чтобы точно не упустить как продолжение любимых историй, так зарождения новых.

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"Венздей" 2 сезон

По сюжету сериала 15-летняя Венздей, изгнанная из нескольких школ в течение года, отправляется в академию Невермор. Эта академия – бывшее учебное заведение ее родителей и прежнее место обучения самого Эдгара По, принимает учеников, испытывающих трудности в обычных школах – оборотни, вампиры и другие "отщепенцы", они же называют себя изгоями.

Родители надеются, что среди таких учеников Венздей сможет почувствовать себя комфортно и возможно найти друзей. Однако даже в этой окружающей среде девочка оказывается слишком маргинальной: ее раздражает очень веселая соседка по комнате, а отношения с самой популярной девочкой в школе быстро портятся.

Пытаясь разобраться в сложных отношениях, Венздей решает остаться в академии, тем более что в небольшом городке рядом совершаются убийства, пробуждающие в ней любопытство. Кроме того, девочка сталкивается с тайнами, связанными с ее родителями.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Удивительные дела" 5 сезон

Действия сериала разворачиваются в 1980-х годах в придуманном городке Хоукинс, который сталкивается со сверхъестественными событиями. В центре сюжета сериала – группа школьников, у которых на момент старта сюжета было около 12 лет (однако до 4 сезона они заметно повзрослели), а также их родители и старшие братья и сестры вместе с их друзьями.

"Странные дела": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ходячие мертвецы: Мертвый город"

Сериал рассказывает историю путешествия Мэгги и Нигана через оторванный от материка постапокалиптический Мангеттен в попытке найти похищенного сына Мэгги, Гершеля. Потерпевший разрушения город наполнен как мертвыми, так и жителями, которые превратили Нью-Йорк в свой собственный мир, полный анархии, опасности, красоты и ужаса.

"Ходячие мертвецы: Мертвый город": смотрите онлайн трейлер сериала

"Викинги: Вальгалла"

В продолжении Викингов представлено новое поколение выдающихся героев, которые вступают на сцену сто лет после известных подвигов своих предшественников. Теперь на их плечах лежит задача творить собственную историю.

"Викинги: Вальгалла": смотрите онлайн трейлер сериала