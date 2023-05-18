7 худших фильмов Netflix, на которые не стоит тратить время

Не все уникальные фильмы Netflix могут стать хитами. Сегодня мы расскажем о тех, на которые точно не стоит тратить свое время.

От "Аутсайдера" до таких комедий, как "Это все он", – узнайте о самых плохих фильмах Netflix, которые до сих пор есть на потоковом сервисе.

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Худшие фильмы Netflix, на которые не стоит тратить свое время

"Аутсайдер", 2018 год

События криминально-драматического фильма "Аутсайдер" разворачиваются в Японии сразу после окончания Второй мировой войны. В центре истории находится Ник, американский военнопленный, спасающий жизнь Киеши.

"Аутсайдер": смотрите трейлер

"Тигр подкрадывается, дракон прячется: Меч судьбы", 2016 год

После смерти Ли Мубая прошло много лет, Шу Льен скучала и пыталась смириться с его утратой. Когда стало известно, что меч судьбы имеет огромную силу и может представлять угрозу, Шу Льен отправляется в Пекин, в дом, где началась эта история. Зная, что сама она не сможет защитить меч от клана "Западный лотос", Шу Льен обращается за помощью к мастерам "Железного пути". Главную роль сыграла Мишель Ео.

"Тигр подкрадывается, дракон прячется: Меч судьбы": смотрите трейлер

"Специальные корреспонденты", 2016 год

Журналисты часто находятся под риском и не только угрозой смерти. В погоне за эксклюзивными материалами можно не только взорвать свою репутацию, но и попасть за решетку. Герои комедийной мелодрамы "Специальные корреспонденты" это понимают и отдают себе отчет в последствиях своих действий. Все начинается с того, что репортер и его помощник отправляются в Южную Африку и пропадают без вести. Руководство отправляет поисковую команду, но журналисты возвращаются в Нью-Йорк и рассказывают о своем похищении.

"Специальные корреспонденты": смотрите трейлер

"Реальные воспоминания международного убийцы", 2016 год

Начинающий писатель решает опубликовать свою первую книгу под названием "Воспоминания международного убийцы" как сборник реальных историй. Его книга быстро становится популярной и распродается со скоростью молнии. Однако книга привлекает внимание не только обычных читателей, но и ЦРУ, преступников разного уровня и влиятельных бандитов, что заставляет нашего робкого писателя оказаться в собственной истории.

"Реальные воспоминания международного убийцы": смотрите трейлер

"Падение Грейс", 2020 год

Когда нежная, законопослушная Грейс признается в убийстве своего нового мужа, ее скептически настроенный молодой адвокат берется раскрыть правду. Фильм Тайлера Перри.

"Падение Грейс": смотрите трейлер

"Это все он", 2021 год

Молодежная кинокомедия 2021, римейк фильма 1999 года "Это все она". Лента создана на основе пьесы "Пигмалион" Бернарда Шоу и фильма режиссера Джорджа Кьюкора "Моя волшебная леди". В центре сюжета – Педжетт Сойер, популярная девушка в школе и влиятельная личность в тиктоке.

"Это все он": смотрите трейлер

"Шестерняшки", 2019 год

Будущий отец разыскивает свою биологическую мать и обнаруживает, что у него еще пять братьев и сестер. Он пытается найти их до рождения своего ребенка. Прежде всего он встречается со своим братом Расселом, и вместе они отправляются в путешествие, чтобы найти других братьев и сестер. Среди них есть Дон, стриптизерша, находящаяся в тюрьме, Итан, мошенник, подражающий стилю сутенера 1970-х годов, Джаспер, известный своими рыжими волосами и светлой кожей, и "Малыш Пит", а также мальчик, страдающий от полиомиелита.

"Шестерняшки": смотрите трейлер