Хиты экранов: самые популярные фильмы на стримингах за 2023 год

2023 год подходит к концу. Все делают итоги, выводы и планы на будущее. А 24 Канал подводит итоги, какие фильмы были самыми популярными на стриминговых платформах за этот год.

Смотрите в материале, какие фильмы были самыми обсуждаемыми и популярными в этом году. Выбирайте ленту и смотрите трейлер, который поощрит вас просмотреть картинку снова.

Советуем Посмотреть на одном дыхании: 3 культовых фильма, в которых фигурирует рулетка

Самые популярные фильмы на стримингах 2023 года

"Лютер: Солнце в упадке"

криминал, драма, детективNetflix

Джона Лютера, признанного лондонского детектива, мучают мысли о нераскрытом преступлении. Испытывая на себе тень подозрений и преодолевая трудности, он решает скрыться из тюрьмы, чтобы самостоятельно выследить безжалостного серийного убийцу.

В ролях: Идрис Эльба, Синтия Эриво, Дермот Кроули, Энди Серкис.

"Лютер: Солнце на спаде": смотрите онлайн трейлер фильма

"Продавцы боли"

: криминал, драма: Netflix

Мать-одиночка, ограниченная финансово, но мотивированная амбициями, находит выгодную работу в фармацевтической компании. Как далеко она собирается зайти, чтобы успешно реализовать новый препарат для обезболивания?

В ролях: Эмили Блант, Крис Эванс, Кэтрин О'Гара, Энди Гарсиа, Джей Дюпласс, Брайан д'Арси Джеймс и другие.

"Продавцы боли": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иметь"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.боевик, триллерNetflix

Когда-то она покинула свою дочь, убегая от опасных людей. Теперь смертоносная киллерша выходит из тени, чтобы защитить своего ребенка. Остается единственный вопрос: удастся ли вернуть и защитить дочь, от которой она отказалась?

В главных ролях: Дженнифер Лопес, Джозеф Файнз, Люси Паес, Омари Гардвик, Пол Рейси, Гаэль Гарсия Берналь и другие.

"Мать": смотрите онлайн трейлер фильма