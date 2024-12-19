10 лучших фильмов и сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев

Для многих из нас кино является возможностью отдохнуть и хорошо провести время в течение нескольких часов. Если вы в поисках интересных лент для вечернего просмотра, обратите внимание на рейтинг самых популярных киноработ от Netflix. Сюда попали фильмы и сериалы, которые покорили украинских зрителей.

На днях Netflix обновил рейтинг популярных фильмов и сериалов, которые выбирали украинцы за последнюю неделю. Здесь абсолютно разнообразное кино – от триллеров до детективов, от анимационных лент до праздничных и рождественских. Каждый сможет найти то, что ему по вкусу, пишет 24 Канал.

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Самые популярные фильмы Netflix

"Ручная кладь"

Чаще всего на прошлой неделе украинцы смотрели этот американский боевик и детектив. Он рассказывает об Итане Копеке, который работает в аэропорту обычным охранником, хотя на самом деле мечтал стать полицейским.

Накануне Рождества, когда руководитель согласился повысить его в должности, Итану сразу же не везет. Кто-то пытается провести контрабандой чемодан с запрещенным веществом, надеясь, что смогут манипулировать Итаном.

"Ручная кладь": смотрите трейлер онлайн

Также в рейтинг самых популярных фильмов попали такие ленты:

"То Рождество"

"Гринч"

"Наша маленькая тайна"

"Форсаж"

"СМС перед Рождеством"

"Детский поезд"

"Рождественское свидание с герцогом"

"Отдых по обмену"

"Встретимся на следующее Рождество".

Самые популярные сериалы Netflix

"Черные голуби"

Самым популярным сериалом на Netflix в Украине стала именно эта британская драма. В центре сюжета Хелен – более 10 лет участница шпионской организации "Черные голуби". Она продает информацию о своем муже-чиновнике.

Все меняется, когда внезапно убивают тайного любовника Хелен. Тогда она вместе со старым другом Сэмом отправляются на миссию, чтобы расследовать убийство. На этом фоне разворачивается масштабный геополитический кризис, в который связан преступный лондонский мир.

"Черные голуби": смотрите трейлер онлайн

Украинцы на прошлой неделе чаще всего просматривали такие сериалы: