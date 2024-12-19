Днями Netflix оновив рейтинг популярних фільмів та серіалів, які обирали українці за останній тиждень. Тут абсолютно різноманітне кіно – від трилерів до детективів, від анімаційних стрічок до святкових і різдвяних. Кожен зможе знайти те, що йому до смаку, пише 24 Канал.
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Найпопулярніші фільми Netflix
"Ручна поклажа"
Найчастіше минулого тижня українці переглядали цей американський бойовик та детектив. Він розповідає про Ітана Копека, який працює в аеропорту звичайним охоронцем, хоч насправді мріяв стати поліцейським.
Напередодні Різдва, коли керівник погодився підвищити його в посаді, Ітану одразу ж не щастить. Хтось намагається провести контрабандою валізу з забороненою речовиною, сподівавшись, що зможуть маніпулювати Ітаном.
"Ручна поклажа": дивіться трейлер онлайн
Також до рейтингу найпопулярніших фільмів потрапили такі стрічки:
- "Те Різдво"
- "Грінч"
- "Наша маленька таємниця"
- "Форсаж"
- "СМС перед Різдвом"
- "Дитячий потяг"
- "Різдвяне побачення з герцогом"
- "Відпочинок за обміном"
- "Зустріньмося наступного Різдва".
Найпопулярніші серіали Netflix
"Чорні голуби"
Найпопулярнішим серіалом на Netflix в Україні стала саме ця британська драма. У центрі сюжету Гелен – понад 10 років учасниця шпигунської організації "Чорні голуби". Вона продає інформацію про свого чоловіка-чиновника.
Все змінюється, коли раптово вбивають таємного коханця Гелен. Тоді вона разом зі старим другом Семом вирушають на місію, щоб розслідувати вбивство. На цьому тлі розгортається масштабна геополітична криза, у яку пов'язаний злочинний лондонський світ.
"Чорні голуби": дивіться трейлер онлайн
Українці минулого тижня найчастіше переглядали такі серіали:
- "Ла-пальма"
- "За фасадом" 1 сезон
- "Прикордонники" 1 сезон
- "Безумство"
- "Імператриця" 2 сезон
- "Сенна"
- "Встигнути до 30" 2 сезон
- "Таємний інформатор" 1 сезон
- "Імператриця" 1 сезон.