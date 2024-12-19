Днями Netflix оновив рейтинг популярних фільмів та серіалів, які обирали українці за останній тиждень. Тут абсолютно різноманітне кіно – від трилерів до детективів, від анімаційних стрічок до святкових і різдвяних. Кожен зможе знайти те, що йому до смаку, пише 24 Канал.

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Найпопулярніші фільми Netflix

"Ручна поклажа"

Найчастіше минулого тижня українці переглядали цей американський бойовик та детектив. Він розповідає про Ітана Копека, який працює в аеропорту звичайним охоронцем, хоч насправді мріяв стати поліцейським.

Напередодні Різдва, коли керівник погодився підвищити його в посаді, Ітану одразу ж не щастить. Хтось намагається провести контрабандою валізу з забороненою речовиною, сподівавшись, що зможуть маніпулювати Ітаном.

"Ручна поклажа": дивіться трейлер онлайн

Також до рейтингу найпопулярніших фільмів потрапили такі стрічки:

"Те Різдво"

"Грінч"

"Наша маленька таємниця"

"Форсаж"

"СМС перед Різдвом"

"Дитячий потяг"

"Різдвяне побачення з герцогом"

"Відпочинок за обміном"

"Зустріньмося наступного Різдва".

Найпопулярніші серіали Netflix

"Чорні голуби"

Найпопулярнішим серіалом на Netflix в Україні стала саме ця британська драма. У центрі сюжету Гелен – понад 10 років учасниця шпигунської організації "Чорні голуби". Вона продає інформацію про свого чоловіка-чиновника.

Все змінюється, коли раптово вбивають таємного коханця Гелен. Тоді вона разом зі старим другом Семом вирушають на місію, щоб розслідувати вбивство. На цьому тлі розгортається масштабна геополітична криза, у яку пов'язаний злочинний лондонський світ.

"Чорні голуби": дивіться трейлер онлайн

Українці минулого тижня найчастіше переглядали такі серіали: